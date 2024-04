U Višem javnom tužiteljstvu u Zaječaru završeno je saslušanje roditelja ubijene Danka Ilić (2) iz Bora. Ivana i Miloš Ilić su svoje iskaze dali odvojeno, najprije otac, a zatim majka, piše Kurir.

Prema izvoru Kurira, ispitivanju roditelja ubijene djevojčice prisustvovali su i osumnjičeni za njenu smrt Dejan Dragijević (50) i Srđan Janković (50).

"Mi smo predložili majci da ćemo zakonom spriječiti prisustvo okrivljenih, međutim, ona je odgovorila, što nas je sve iznenadilo, da njoj uopće ne smeta što će njih dvojica biti prisutni. Po želji majke, mi nismo proveli ono što smo odlučili jučer, a to je da zakonskim normama spriječimo ubojice da budu par metara udaljeni od trudne majke čije su dijete, kako se sumnja, zvjerski ubili", rekao je izvor za Kurir.

Otac i majka nisu ništa novo nisu rekli na saslušanju.

Ispričali su svoje kretanje tog dana, 26. ožujka kada je Danka nestala. Oba roditelja bila su vidno potresena.

Otac malene Danke istupio je javno i rekao da je njemu i supruzi život pakao te da ih zovu razni ljudi i krive za smrt djevojčice.

"Policija nam je više puta dolazila, uzimala razne Dankine stvari, ništa ne znamo, ni za tu krv na cesti, ni u autu, ni ništa. Nama nije jasno zašto nisu zvali Hitnu pomoć, zašto nisu pomogli, nego su ovo napravili. To što Ivana i ja trpimo cijelo vrijeme je strašno, zovu nas razni ljudi, vrijeđaju, svaljuju krivicu na nas. Ja sam morao promijeniti broj, ne možemo više. Kada se sve završi mi ćemo izaći u medije i sve ćemo reći", rekao je Miloš Ilić, otac ubijene djevojčice Danke za Telegraf.

"Smrtna kazna za njih je malo, oni trebaju robijati do kraja života. To su monstrumi, ono sto proživljavamo cijelo vrijeme je neopisivo. To može razumjeti samo onaj tko je roditelj", dodao je otac.

