DAČIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU ODBRUSIO KOMŠIĆU: ‘Možda se trebamo bojati velike Bosne i Hercegovine?’

Ministar vanjskih poslova Republike Srbije Ivica Dačić odgovodio je Željku Komšiću

Danas ujutro, tijekom gostovanja na beogradskoj Prvoj TV, ministar vanjskih poslova Republike Srbije Ivica Dačić odgovorio je Željku Komšiću koji je nedavno izjavio da Zagreb i Beograd trebaju znati da je granica na Savi, Drini i Uni, prenosi Dnevni avaz.

Dačić je rekao da je Komšić nasljednik Bakira Izetbegovića i upitao se trebaju li se bojati velike Bosne i Hercegovine.

“Šta sad treba? Možda se još uplašimo velike Bosne i Hercegovine. Takva pitanja me nemojte pitati. Komšić treba naslijediti ono što je radio Bakir Izetbegović. Nije mu prvi put, jer je i prije bio na ovoj funkciji. U ovom slučaju bi bilo dobro da je rekao da muslimanske zemlje trebaju znati gdje je granica BiH”, rekao je Dačić.

Komšić pozvao na poštivanje fizičkih granica BiH

Podsjetimo, Komšić je u intervjuu za Telegraf.rs rekao: “Ali, vas molim, i u Zagrebu i Beogradu, samo da znate, gdje prelazite granicu. I gdje pokazujete dokumenta. To je na Savi, to je na Drini, to je na Uni. Samo to poštujte i nećete imati nikakvih problema sa mnom”, te na pitanje novinara nadodao da to nije bila prijetnja i da traži poštivanje fizičkih granica BiH.

KOMŠIĆ POSLAO SNAŽNU PORUKU HRVATSKOJ I SRBIJI: ‘Znate gdje je granica. Samo to poštujte i nećete imati problema’