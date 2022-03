Geopolitički analitičar Vlatko Cvrtila gostovao je u RTL-u Danas gdje je prokomentirao posljednja događanja u Ukrajini.

Govoreći o optužbama o mogućem trovanju pregovarača i to i s jedne i druge strane u pregovorima govori kako je na snazi intenzivan rat u medijima. "Ova informacije se naslanja na priču koja je ranije potvrđena, da Rusija koristi tako nešto da bi eliminirala svoje protivnike. Bez obzira što ju je teško provjeriti, ona je nekako vjerojatna zbog onog što je Rusija radila", kaže Cvrtila.

Podsjetio je pak kako je i dalje na umu potrebno imati činjenicu da i dalje traje rat informacijama pa treba biti jako oprezan kada se radi o ovakvim stvarima.

Dobar znak

Upitan je li dobar znak što su današnji pregovori trajali sat vremena kraće kaže da je dobar znak ono što su govorili nakon pregovora. "Očito se dogodio pomak. Današnji pregovori su nastavljeni nakon intenzivnih pregovora koji nisu bili poznati javnosti. Nije slučajno da su se našli u Turskoj, ona to ne bi organizirala da nije bila sigurna da će biti napretka. Nije bez veze ni došao predsjednik. Na kraju imamo male pomake, a u ovakvom ratu svaki je manji pomak dobro došao", tvrdi Cvrtila.

Ruska najava radikalnog smanjenja vojne aktivnosti oko Kijeva i Černihiva, a u cilju postizanja sporazuma s Ukrajinom može biti Putinov trik, ali i ozbiljan pomak koji vodi kraju rata. "Mora pronaći jedan izlaz iz situacije, a da je dovoljno dobar da u Rusiji bude prikazan kao pobjeda, a da nije puno izoliran od europske zajednice. Ovo je dobar izlaz", kaže.

Čeka se velika stvar

"Kad dođe do prekida vatre možemo govoriti o jakom potezu do pronalasku sporazuma. Ovo je podloga tomu. Do danas nisu bili mogući susreti dvaju predsjednika, a sada se govori da bi mogli", navodi.

Kada bi se pak mogli susresti, navodi da će do toga doći kada na stolu bude velika stvar.

"Kada obje strane usuglase što bi trebao biti početak dijaloga. Pregovori oko Krima su velika stvar, da Ukrajina odabere biti neutralna, povlačenje ruskih snaga iz Ukrajine je velika, Donbas tu bi mogli pregovarati. Dva predsjednika doći će na gotovo", rekao je aludirajući na to da taj sastanak neće trajati kao pregovori njihovih ljudi.

Naposljetku prokomentirao je i izjavu ministra Gordana Grlića Radmana koji je rekao da je Putin ratni zločinac pa rekao kako je otišao korak predaleko.

"On i sada objašnjava da je ratni zločin kazneno djelo. Možete nazvati nekog ratnim zločincem ako ste u ratnom sukobu s državom, onda ste u sukobu, ali ovako nije dobro. Potrebno je suzdržavati se od teških riječi", zaključio je.