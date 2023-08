Diler drogom Michael Hillier pratio je električara Liama Smitha (38) do njegovog doma u Wiganu 24. studenog prošle godine, a cijeli je plan skovao sa svojom djevojkom Rachel Fulstow.

Fulstow mu je rekla da ju je Smith navodno silovao nakon spoja na Tinderu tri godine ranije u rujnu 2019. Fulstow nikada nije otišla na policiju, a umjesto toga, par je čak 10 mjeseci planirao Smithovo ubojstvo, prenosi Daily Mail. Zbog brutalnog ubojstva Liama, oca dvoje djece, kojeg su prvo upucali u glavu a zatim polili kiselinom, porota ih je jučer osudila, a sada cure novi detalji slučaja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Danas su se ponovno pojavili na sudu u Manchesteru, gdje su osuđeni na doživotni zatvor. Fulstow je priznala da je s Hillierom dva tjedna nakon ubojstva otišla na Jamajku gdje su razglabali o onom što su učinili.

Tvrdila kako je htjela prekinuti

Fulstow je na sudu tvrdila da se, kada su se vratili s odmora 13. prosinca, pokušala ‘distancirati‘ od Hilliera. "Vrativši se s Jamajke, počela sam postavljati stvari na svoje mjesto kako bih mogla prekinuti vezu ", rekla je na sudu. Njeno svjedočenje bilo je previše za Smithovu sestru Gemmu koja je u jednom trenutku s galerije povikala: ‘Lažeš, ku***. Liam nije učinio ništa loše, potpuno je nevin.‘

No dok je napuštao optuženičku klupu, Hillier je s lisicama na rukama dobacio Gemmi: ‘Tvoj brat je silovatelj‘. Smithova obitelj vikala je ‘čudovišta‘ dok je par napuštao optuženičku klupu nakon što je Fulstow također osuđena na doživotni zatvor.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dan nakon navodnog silovanja otišli na ručak

Na suđenju se moglo čuti kako je Fulstow upoznala Smitha u Yorku 2019. Rekla je da su imali ‘seks bez pristanka‘ u hotelu, ali to nije opisala kao silovanje. U cijeloj je priči čudno i to što su sljedeći dan Smith i Fulstow viđeni kako ručaju zajedno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Smithova obitelj žestoko je poricala optužbe protiv njega, a tijekom suđenja sudac je morao isprazniti galeriju. Hillier, inače iz Sheffielda, rekao je sudu da mu je početkom 2022. njegova tadašnja djevojka rekla da ju je Smith ‘silovao‘ te da su se zajedno odlučili osvetiti.

Sudac Maurice Greene ipak nije imao milosti za ubojit par, a ubojstvo je opisao kao ‘hladnokrvno i brutalno‘ " Vas dvoje ste odlučili djelovati kao sudac, porota i krvnik". kazao je sudac, a onda se obratio Fulstow. "Što god se dogodilo između Vas i Liama Smitha nikada ne može biti opravdanje za ono što ste učinili".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tvrdila da ništa nije znala o planu za ubojstvo

Hillier je pak priznao da se 24. studenoga dovezao do Smithove kuće te ga čekao vani u Mitsubishi Shogunu s lažnim tablicama. Nešto prije 19 sati izmamio je Smitha iz kuće i upucao ga modificiranom sačmaricom, a onda ga i polio kiselinom.

Fulstow je tvrdila da nije znala ništa o napadu sve dok Hillier nije stigao u njezinu kuću u Yorku te je napomenula kako je bila ‘previše skamenjena‘ da ode na policiju. No, očito nije bila toliko prestravljena jer je par svega nekoliko dana nakon ubojstva otišao zajedno na odmor na Jamajku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Smithova majka Julia rekla je na sudu da je on bio ‘odani otac‘ svojim sinovima, u dobi od 11 i 14 godina, te pravi ‘džentlmen‘. "Nikada nećemo moći ispuniti ovu ogromnu prazninu koja je ostala u našim životima".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hillierova odvjetnica rekla je da on ne bi izveo napad da nije bilo njegove ovisnosti o drogama, kao i utjecaja koji je Fulstow imala na njega. "Istina, Hillier je preuzeo glavnu ulogu u smislu da je on otišao do Smitha i on je bio osoba koja je izvršila djela, ali to je sve bilo zbog pritiska koji je izvršila Fulstow", rekla je.

Njen odvjetnik je pak rekao je da dokazi pokazuju da je njezina uloga bila isključivo pružiti informacije o Smithu, kao i pružiti alibi za Hilliera. Tvrdi i da ona nije znala da je Hillier kod sebe imao oružje i kiselinu.

Obitelj Liama Smitha najviše boli činjenica što mu je uskraćena prilika da javno spere ljagu sa svog imena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

- Njegovo je ime okaljano tijekom ovog suđenja. Naš Liam nikada ne bi napravio tako nešto.

Glavna detektivska inspektorica Gina Brennand nakon suđenja je rekla kako osjeća ‘olakšanje‘.

- Niti jedan optuženik nije pokazao nikakve znakove kajanja, niti ih je bilo briga kako će njihovi postupci utjecati na Liamovu obitelj. Drago mi je da je porota prozrela njihove laži što je na kraju dovelo do dugih zatvorskih kazni - zaključila je Brennand.