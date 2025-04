Čovjek kojeg je zla maćeha zatočila i izgladnjivala 20 godina prekinuo šutnju

Čovjek iz Connecticuta kojeg je maćeha navodno držala zatočenog u kući strave više od dva desetljeća, dao je svoju prvu javnu izjavu otkako je oslobođen u veljači.

Predstavljajući se samo kao "S" u izjavi koju je dao za News 8, 32-godišnji muškarac - koji je imao samo 30 kilograma kada je namjerno zapalio svoju sobu - rekao je da iz dana u dan postaje sve jači, piše New York Post.

"Molim vas, zovite me 'S'. To nije ime koje su mi dali moji roditelji kad sam se rodio. Biram novo ime za sebe i koristit ću to ime dok ponovno preuzimam kontrolu nad svojim životom i svojom budućnošću. Moje ime je moj izbor, i to je prvi od mnogih izbora koje ću donijeti za sebe sada kada sam slobodan", rekao je.

Preživjeo je više od 20 godina zatočeništva i obiteljskog zlostavljanja.

"Bio sam zatočen u svom domu od kad su me maknuli iz četvrtog razreda u dobi od 11 godina do prije dva mjeseca u dobi od 31 godine kada sam namjerno zapalio požar da se spasim. Danas govorim kako bih započeo proces povratka svog života i kako bih imao pravo reći kako će moja priča biti ispričana", dodao je.

Slijedi dugotrajan proces

Kaže da se bolje osjeća i da je jači nego što je bio kad su ga vatrogasci spasili iz buktinje. Neizmjerno je zahvalan za brigu koju je dobio od tada. Organizirao je i proslavio svog 32. rođendana.

Njegova maćeha Kimberly Sullivan (57), izjasnila se nevinom po optužbama za napad i otmicu. Navodno ga je držala zaključanog u "stražnjem skladišnom prostoru" manjem od sedam kvadrata više od 20 godina, a za to vrijeme ga je izgladnjivala i zlostavljala.

Sullivan je svom posinku često uskraćivala osnovne potrepštine poput vode – ostavljajući ga prisiljenim piti iz zahoda kako bi preživio, rekao je policiji. Još dok je bio dječak, prije nego što ga je zatvorila u sobicu, bio je prisiljen krasti ručkove kolegama iz razreda ili je kopao po kantama za smeće kako bi nešto pojeo.

Takvo ponašanje potaknulo je par kućnih posjeta iz Odjela za djecu Connecticuta početkom 2000-ih, što je navelo Sullivana da povuče dječaka iz škole. Tijekom godina kaže da mu nije bilo dopušteno šišati se niti se kupati, a ostao je i bez dosta zubiju.

Kada je njegov biološki otac umro 2024., uvjeti njegovog zatočeništva su se pogoršali sve dok nije zapalio vatru u pokušaju da se oslobodi. Spasioci, koji su ga iznijeli iz kuće, usporedili su ga s preživjelima iz holokausta.

