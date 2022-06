Trećina svih turista dođe iz dviju zemalja gdje znanstvenici zadnjih dana dižu paniku. Što čeka RH koja životno ovisi o sezoni? I zašto je kod nas više umrlih?

Austrijski znanstvenik Ulrich Elling koji vodi sekvencioniranje virusa na Institutu za molekularnu biologiju Austrijske akademije znanosti, obrušio se jučer na ljetno ukidanje maski kao mjeru protiv širenja koronavirusa u toj zemlji: "To je ludost."

Povod mu je bilo ono što je u nedjelju objavio na Twitteru, da se broj zaraženih u Austriji u samo tjedan dana povećao "više nego dvostruko", sa 2989 na 6406 zaraženih dnevno, javlja RTL.hr koji je prije desetak dana prenio konstataciju vodećeg njemačkog virologa Christiana Drostena:

"Ono što sam rekao početkom proljeća o mojim očekivanjima, potvrdilo se. Ove godine nećemo imati ljeto bez zaraze."

Dolazak turista iz zemalja u kojima se covid brzo širi

Prema podacima Europskog centra za prevenciju bolesti i kontrolu (ECDC) oko polovice članica Europske unije bilježi sve brže širenje koronavirusa. Daleko najgori je Portugal s čak 2751 otkrivenih slučajeva u 14 dana na 100.000 stanovnika. Austrija i Njemačka su također među gorima, sa 400 odnosno čak 679.

Hrvatska prema tim pokazateljima trenutno zapravo stoji još i relativno dobro, 84,2 slučaja. Čak je i postotak pozitivnih testova u Hrvatskoj bitno niži od onih u Austriji; 6,8 posto prema 13,3 posto.

Ali, ako znamo da je prema podacima Državnog zavoda za statistiku prošle turističke sezone iz Njemačke i Austrije u Hrvatsku došlo čak 36 posto svih turista iz inozemstva, ako se tome pridoda i Slovenija koja također ne stoji najbolje, da na te tri zemlje otpada više od pola (51,4 posto) svih stranih turista, kakve su onda perspektive naše zemlje s koronom ovog ljeta?

Epidemiolozima HZJZ-a RTL.hr je poslao pitanja o tome što naša zemlja može očekivati ovog ljeta s obzirom na ono što se s koronom događa u glavnim turističkim, kako se veli, "određenim krugovima", kakav režim maski tokom ljeta možemo očekivati i, možda i najvažnije, što možemo očekivati na jesen?

Jesen su naveli zbog iskustava Hrvatske s eksplozijom korone neposredno nakon svake turističke sezone od početka pandemije. A još pamtimo i kolovoz 2020. kad se već sredinom tog mjeseca u Njemačkoj počelo spominjati "korona alarm u Hrvatskoj" i prijetnju da naša zemlja dospije na tada užasno nepopularnu "crvenu listu" Instituta Robert Koch.

Prisjetimo se, Austrija je 17. kolovoza 2020. svim putnicima u cestovnom prometu koji se vraćaju iz Hrvatske u Njemačku uvela zabranu zaustavljanja sve do granice, gdje ih je čekalo testiranje, doduše besplatno, ali su potom morali doma čekati koji dan dok im se ne pošalju rezultati.

Za zemlju koja je uoči izbijanja COVID pandemije turizmu zahvaljivala i do 20-ak posto BDP-a, kojoj je dobra i bogata turistička u dobu energetske, ekonomske i sigurnosne krize zbog rata u Ukrajini posebno važna, problemi s koronom u, primjerice, kolovozu kao što je bilo 2020., zadnje je što joj treba. O vlastitim zdravstvenim posljedicama da se ne govori.

U Hrvatskoj cijepljeno svega 55 posto stanovnika, a zraza manja nego u drugim zemljama

I prije odgovora HZJZ-a na RTL-ova pitanja, neke činjenice o aktualnom širenju koronavirusa u Austriji i Njemačkoj u odnosu na Hrvatskoj jasne su već sad.

U Hrvatskoj je, prema najnovijim podacima HZJZ-a, do sada od korone umrlo 16.030 ljudi. Dnevno zadnjih dana umire oko troje zaraženih. Svakih 24 sata cijepi se – otprilike nitko. Zadnji izvještaj navodi devet (9) ljudi. Cijepljenih s dvije ili više doza je nešto manje od 2 milijuna, s jednom dozom 2,3 milijuna.

Odnosno, ECDC vodi da je u našoj zemlji potpuno cijepljeno samo 55,5 posto stanovnika. U Austriji je to 74 posto, u Njemačkoj čak 78 posto. Odakle onda takva eksplozija korone u puno bolje procijepljenim društvima?

Jedan od brojnih grafikona koje ECDC prilaže pandemijskom COVID profilu svake članice EU-a je onaj o raširenosti Omikronovih podvarijanti BA.4 i BA.5 među stanovništvom svake od njih. Tu stvari postaju vrlo zanimljive.

Najlošije stanje u Portugalu

Diljem EU-a Omikron je apsolutno dominantan. Međutim, u Njemačkoj se vidi da u najnovijem tjednu na BA.4 i BA.5 otpada skoro trećina svih novih slučajeva. Za Deltu znamo da je bila bitno zaraznija od početne "divlje" varijante. Za Omikron znamo da se već u startu pokazao puno zaraznijim i od Delte.

Za podvarijante BA.4 i BA.5 ECDC je sredinom prošlog mjeseca konstatirao da "pokazuje značajan rast zaraznosti" u odnosu na ranije podvarijante Omikrona. Za BA.5 tada se prognoziralo da će u Portugalu već krajem svibnja biti uzrokom čak dvije trećine svih zaraza.

U Portugalu je danas epidemiološko stanje s koronom višestruko najgore u EU-u, čak 2751 otkrivenih zaraženih na 100.000 stanovnika u 14 dana. I to još uz postotak pozitivnih testova od šokantnih 50,3 posto. U skladu s tim, tamo imaju i stopu od 53,3 umrla od COVID-a na svakih 100.000 stanovnika tijekom zadnjih 14 dana.

To je bio razlog zašto je Christian Drosten u onoj izjavi prije desetak dana rekao da ga čak ne zabrinjava niti takva eksplozija Omikrona, koliko indicije da Omikron "ubija sve veći postotak zaraženih". Govorio je o "jugu Europe", o Portugalu, gdje ispada da od Omikronovih podvarijanti umire bitno više zaraženih nego drugdje, kao da se "nešto događa" u smislu mutiranja virusa. U vezi većeg broja umrlih u Hrvatskoj, i o tome je RTL.hr poslao upit HZJZ-u.

"Za mjesec dana ćemo znati događa li se nešto slično i kod nas", kazao je Dortsen, misleći na Njemačku.

Preko polovice zaraženih u Njemačkoj i Austriji zaraženi podvarijantama virusa koje se brzo šire

U toj istoj Njemačkoj, znači, od kraja svibnja naglo raste udio podvarijanti BA.4 i BA.5 u ukupnom broju zaraženih koronom, i to naočigled ne pravocrtno, nego još strmije. Točno u trenutku kad se vidi početak naglog širenja tih podvarijanti, grafikoni ECDC-a pokazuju za Njemačku i ponovno povećanje broja oboljelih, i to po prvi put nakon strmog pada još tamo malo poslije početka proljeća.

U Austriji je sve to još očitije. Sredinom svibnja pojavljuje se nagli skok udjela BA.4 među zaraženima. Već krajem svibnja vidi se nagli skok udjela BA.5. koji uspijeva bitno potisnuti čak i BA.4. Najnoviji tjedan kojega za Austriju prati ECDC kaže da na te dvije podvarijante otpada preko 40 posto, zapravo skoro pola (!) svih otkrivenih zaraženih koronom.

Isto kao kod Njemačke, broj zaraženih prati to što se događa s udjelima te dvije posebno zarazne podvarijante, tako da je i u Austriji po prvi put od malo nakon početka proljeća počeo rasti broj zaraženih. Ali, poklopilo se i to da je u Austriji od početka lipnja strmo skočio postotak pozitivnih testiranja na koronavirus.

To je zapravo onaj skok dnevno novozaraženih Austrijanaca u samo jednom tjednu sa 2989 na 6406 zaraženih dnevno, zbog čega je molekularni biolog Elling, njihov top stručnjak za sekvencioniranje virusa, gorko otvorio upitnik za svoje pratitelje na društvenim mrežama smatraju li da će Austrija probiti broj od 10.000 već ove srijede?

Prognoza zaraze za Hrvatsku - stagnacija, za Njemačku i Austriju - rast

A Hrvatska? Prema podacima ECDC-a, a to je doista malo neobično, u Hrvatskoj je stopa umrlih u dva tjedna na milijun stanovnika unatoč nominalno boljim epidemiološkim pokazateljima 8,9 umrlih. U Austriji je, pak, 2,4, u Njemačkoj 3,3… Što se tiče Omikronovih posebno zaraznih varijanti koje se u te dvije zemlje u zadnje vrijeme rapidno šire, Hrvatska prema podacima ECDC-a još nije niti izbliza u tako lošoj situaciji. Ili barem - vjerojatno - nije u takvoj situaciji. Za zadnjih tjedan dana ECDC za Hrvatsku, naime, nema podataka. No, i ono što je zadnje objavljeno, iako nepotpuno, oslikava da je tada kod nas stanje s udjelom BA.4 i BA.5 među svim zaraženima bilo onakvo kakvo je u Austriji i u Njemačkoj bilo još prije nekoliko tjedana.

Zato ECDC u prognozama za naredna dva tjedna za Hrvatsku računa da će broj zaraženih stagnirati ili čak i malo padati. Austriji se, međutim, prognozira rast, i to za dva tjedna od čak 50 posto. Njemačkoj još i gore.

Njemački ministar zdravstva Karl Lauterbach sredinom travnja na sebe je navukao gnjev javnosti kao glasnik s mračnim prognozama kada je za list Bild am Sonntag rekao da je sasvim moguće da ćemo na jesen "dobiti vrlo zaraznu varijantu Omikrona, smrtonosnu poput Delte".

Kritičarima je malo značilo to što je Lauterbach tada rekao i to da bi dobra vijest trebala biti to da će se do rujna vjerojatno razviti ciljano cjepivo protiv Omikrona.

Mjere su 'isparile', ali virus nije

Najnovije, Der Standard je o ovakvom stanju išao porazgovarati s Hans-Peterom Hutterom, stručnjakom za javno zdravstvo i za epidemiologiju na Medicinskom sveučilištu u Beču, da bi ih profesor dočekao otrovnim sarkazmom, uperenim ne protiv njih, nego na najnovije stanje s koronom u Austriji.

"Što bih trebao reći o tome? Ne, nema više korone, kao što možete i sami vidjeti iz percepcije u javnosti", komentirao je.

Rekao je da je stanje "nažalost onakvo čega su se bojali da će se dogoditi nakon što su korona-mjere odjednom praktično isparile". Ali, mjere su "isparile", ali "ispario" nije i virus, dodao je, nego upravo suprotno.

Ono što ga najviše boli, kao i mnoge druge znanstvenike i medicinare u Austriji, je plan da maske ostanu neobavezne sve do 23. kolovoza, kako je zasad u planu.

"Ne mogu shvatiti da se sve ovo događa, a da nitko ne razmišlja o mjerama", kazao je Hutter.

Što se Hrvatske tiče, trenutno je na snazi odluka o produljenju obaveznih maski u zdravstvenim ustanovama, u "trgovačkim društvima koja obavljaju zdravstvenu djelatnost", zatim za pacijente i svo zdravstveno osoblje, te za sve koji rade u ustanovama socijalne skrbi u kojima su smješteni stariji, nemoćni i osobe s invaliditetom.