Conor McGregor želi biti predsjednik Irske nakon susreta s Trumpom

MMA zvijezda Conor McGregor pozirao je nakon sastanka s Donaldom Trumpom ispred privatnog zrakoplova noseći šiltericu "Make Ireland Great Again" (Učinimo Irsku velikom opet). Svoju kandidaturu za predsjednika Irske najavio je nekoliko dana nakon kontroverznog odlaska u Bijelu kuću.

McGregor, za kojeg je u građanskom postupku utvrđeno da je silovao ženu u studenom u Dublinu, objavio je svoje planove objavom na Instagramu.

"Nije MAGA, već je MIGA", napisao je. Objava dolazi samo nekoliko dana nakon što je McGregor u Bijeloj kući govorio o "ilegalnom imigrantskom reketu koji pustoši našu zemlju".

"Irska mora u potpunosti implementirati EU migracijski pakt do 12. lipnja 2026. godine. Dakle, od sada do 12. lipnja 2026., oba doma Oireachtasa moraju usvojiti nekoliko zakona, a zatim ih treba potpisati predsjednik. Sljedeći predsjednički izbori moraju se održati do 11. studenoga 2025. Tko će se još suprotstaviti Vladi i ovom zakonu? Bilo koji drugi predsjednički kandidat kojeg pokušaju istaknuti neće im predstavljati nikakav otpor. Radi jasnoće, kao predsjednik, iznio bih ovaj zakon na referendum. Iako se uvelike protivim ovom paktu, to nije ni moj izbor ni vlada. To je izbor naroda Irske! Uvijek! To je prava demokracija!", napisao je.

McGregor je nešto ranije objavio na X-u: "Irska, izbor je tvoj i lak je. Glasajte za mene kao svog predsjednika i zajedno ćemo spasiti Irsku!"

U ponedjeljak, prije tiskovne konferencije s američkim , McGregor je publici rekao da je Irska blizu "potencijalnog gubitka svoje irskosti". McGregorov poziv u Bijelu kuću stigao je nakon što ga je Donald Trump prošli tjedan istaknuo kao jednog od svojih omiljenih Iraca. Conor McGregor pohvalio je radnu etiku Donalda Trumpa kao inspirativnu.

Prije sastanka, tajnica za tisak Bijele kuće Karoline Leavitt rekla je u sobi za brifing: "Nismo mogli zamisliti boljeg gosta kojeg bismo imali s nama na Dan svetog Patrika".

Podržava ga i zloglasni Tate

Irski čelnici kritizirali su McGregorov nastup u Washingtonu. Taoiseach Micheál Martin rekao je da njegovi komentari "ne odražavaju duh Dana svetog Patrika ili stajališta naroda Irske". Martin je na X-u napisao da je praznik "dan ukorijenjen u zajednici, humanosti, prijateljstvu i zajedništvu."

Simon Harris, zamjenik premijera, rekao je u videu objavljenom na društvenim mrežama tijekom posjeta New Yorku: 'Na predsjedniku Trumpu je da odluči pozvati koga god želi u svoj dom i on ima savršeno pravo učiniti što god želi u odnosu na koga odluči pozvati u Bijelu kuću. Ali, da budem vrlo jasan: Conor McGregor nije ovdje u Sjedinjenim Državama predstavljajući Irsku ili narod Irske. On je ovdje u osobnom svojstvu. On ne govori u ime Irske. On ne govori u ime naroda Irske. On nema mandat za to i moji stavovi o njemu su vrlo jasni", rekao je.

Iako McGregor nikada nije obnašao političku dužnost smatra da je jedini logični izbor za predsjednika Irske.

Jučer se Irac pohvalio kako ima "potpunu podršku cijele Trumpove administracije". U srijedu ujutro objavio je slike sastanka s američkim ministrom obrane Peteom Hegsethom. McGregor je napisao: 'Strašno produktivan sastanak!' U drugoj objavi s šefom Ministarstva zdravstva Robertom F. Kennedyjem Jr., McGregor je rekao: "Zapanjujući sastanak".

Andrew Tate, koji se suočava s optužbama za silovanje i trgovinu ljudima u Rumunjskoj, koje on poriče, također podržava McGregorov plan..

Prethodno je napisao: "Moj djed je iz Limericka. Imam irsku putovnicu. Glasat ću za tebe. Moramo nešto učiniti prije nego što bude prekasno".

McGregorov posjet Bijeloj kući uslijedio je nekoliko mjeseci nakon što je proglašen građansko odgovornim u slučaju naknade štete Visokom sudu u Dublinu koji je pokrenula žena koja ga je optužila za silovanje.

Nikita Hand (35), također poznata kao Nikita Ni Laimhin, dobila je tužbu protiv McGregora nakon što je optužila profesionalnog borca ​​da ju je silovao u hotelu u Dublinu u prosincu 2018. Hand je dobila odštetu i troškove nakon trotjednog suđenja prošle godine u kojem ga je porota proglasila građansko odgovornim za napad. Sudac na Visokom sudu u Dublinu kasnije je rekao da je porota odlučno utvrdila da je McGregor silovao Hand.

Nakon slučaja, val velikih trgovaca na malo prekinuo je veze s borcem i prestao prodavati njegov irski viski Proper No. Twelve. Također je uklonjen iz video igre Hitman.

