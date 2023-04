U srijedu navečer, oko 22 sata, Kijevljane je zaprepastio i uplašio zagonetni bljeska na nebu iznad grada. Svjetlost je izgledala kao neki nepoznati objekt za koji se činilo da će se srušiti na grad.

Vojna uprava grada smjesta je oglasila zračnu opasnost i poručila građanima da ipak potraže zaklon u skloništima. Bljesak je bio jak, ali nije se čula eksplozija.

Odmah potom pojavila se su nagađanja o čemu se radi. Smatralo da je riječ o NASA-inom satelitu teškom oko 300 kilograma za koji je najavljeno da će pasti na Zemlju. No, iz NASA-e su za BBC izjavili da je taj satelit još u orbiti.

Savjetnik ministra unutarnjih poslova Anton Geraščenko na Twitteru je napisao da se radilo o kozmičkom tijelu koje je ušlo u guste slojeve atmosfere

Sada se pak oglasio astronom Ante Radonić.

“To je jedna dosta obična stvar. Naime, jedan meteorit je uletio u atmosferu i to je pojava koja spada u meteore, dakle radi se o meteoru. To je malo veće tijelo koje jače bljesne i ponekad se čuje zvuk. To je tijelo promjera od oko možda pola metra, malo tijelo za koje sam uvjeren da je došlo iz svemira”, rekao je Radonić za N1 televiziju.

Napomenuo je i kako je tijelo pritom bljesnulo i da mogao čuti zvuk te da je možda neki fragment pao na zemlju, ali i da to nije rijetka pojava.

“Obično takvo tijelo, osim što zasvijetli, ono u jednom trenutku jače bljesne i raspadne se u manje komade i onda je teško naći te komadiće, ali to je uobičajeno. Ono baš bljesne. Prvo ostavi jedan trag, ali kad bljesne, to može po noći biti jače od Mjeseca. Može biti vrlo malo tijelo, ali kad bljesne noću, zasvijetli jače nego Mjesec, bljesak je jak”, objasnio je Radonić te je naglasio da nitko nije stradao od toga.

“Vidjelo se iz Zagreba kad je letjelo jedno tijelo, to je bilo krajem veljače, malo prije onog potresa u Zagrebu. Ja sam čuo taj zvuk i pronađeni su komadići u Sloveniji. To se u Zagrebu dobro čulo i vidjelo i postoje snimke toga. Takve stvari se događaju, evo, i kod nas se dogodilo”, završio je.