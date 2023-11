Načelnica Centra za forenzička ispitivanja istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić" Andrea Ledić komentirala trenutnu situaciju oko slučaja trovanja pićem piše HRT. Ledić je objasnila što je pronađeno u boci mineralne vode.

"U centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić" je nalogom općinskog DORH-a u Rijeci, na vještačenje dostavljena staklena čaša i bočica vode Romerquelle u kojima su bile sporne tekućine koje je oštećeni konzumirao. Provedenim vještačenjem utvrđeno je da su tekućine podudarne te da imaju ista svojstva. Radi se o jako lužnatim vodenim otopinama izrazito visoke pH vrijednosti 13,6, i to na osnovi kalijeva i natrijeva hidroksida", rekla je.

Naglasila je da je provedenim vještačenjem utvrđeno da je riječ o sredstvu za pranje ili odmašćivanje.

"PH vrijednosti otopine kreću se od 0 do 14, što znači da je voda neutralna, oko 7, od 0 do 6 govorimo o kiselinama, od 8 do 14 o lužinama. Ovim provedenim vještačenjem, utvrđeno je da kemijski sastav tekućine pokazuje da se radi o korozivnom sredstvu koje se koristi za pranje ili odmašćivanje", rekla je.

'Lužnate tekućine izrazito visokog pH mogu izazvati štetne posljedice'

Kako kaže, kemijski sastav takvih tekućina "nalazimo u različitim, mnogobrojnim proizvodima, koji se prvenstveno koriste za pranje, čišćenje i odmašćivanje".





"Lužnate tekućine izrazito visoke pH vrijednosti mogu izazvati različite štetne posljedice, to ovisi o načinu konzumiranja i izlaganja. U ovom slučaju, radilo se o gutanju. Ukoliko se to dogodi, mogu nastati teške ozljede probavnog trakta koje se mogu manifestirati kao žarenje, bol u ustima i ždrijelu. Možemo govoriti o mučnini i povraćanju, teškom oštećenju jednjaka i želuca uz krvarenja", rekla je.

Za eventualni nastavak istrage zaduženi DORH i policija

Ledić je istaknula da se zdravstvenom ispravnošću proizvoda bavi Državni inspektorat.



"PH može varirati. Zdravstvenom ispravnošću se na bavimo mi. To nije u nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno našeg centra, nego je u nadležnosti Zavoda za javno zdravstvo, a nadzor provodi Državni inspektorat", rekla je.

Dodala je da je nakon tog testiranja obavljeno i testiranje dodatnih 20 pakiranja neotvorenih boca. Dodala je kako je utvrđeno da čepovi nisu oštećeni te da je riječ o originalnim pakiranjima.



"Utvrđeno je da je pH 3,5 što je uobičajeni pH za tu vrstu tekućina", kazala je.



Kada je riječ o boci Coca Cole s PMF-a, rekla je da je utvrđen pH od 2,5 što je uobičajeni pH za tu vrstu tekućine. Ustvrdila je da su za eventualni nastavak istrage odgovorni DORH i policija.