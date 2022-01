Britanske tvrdnje da Rusija planira postaviti prorusku vladu u Ukrajini treba se shvatiti ozbiljno, a one pokazuju potrebu brze reakcije zapada na djelovanje Moskve, rekao je u nedjelju savjetnik ureda ukrajinskog predsjednika agenciji Reuters. Velika Britanija je u subotu optužila Kremlj da će pokušati u Ukrajini postaviti proruskog vođu Jevhena Murajeva, ne dajući dokaze za to niti kako bi se to postiglo, prenosi agencija Reuters.

Moskva je odbacila te tvrdnje kao "dezinformacije" i "provokativne aktivnosti".

'Suviše smiješna figura'

Odbacio ih je i sam Murajev, bivši ukrajinski parlamentarac koji je rekao da su tvrdnje Londona neutemeljene jer je već tri godine pod ruskim sankcijama, zabranjeno mu je ući u Rusiju, a imovina njegovog oca je zamrznuta u ruskim bankama, prenosi ruska agencija TASS.

Savjetnik predstojnika ureda ukrajinskog predsjednika Mihailo Podoljak u nedjelju je Reutersu rekao kako postoji sumnja među Ukrajincima o Murajevu jer je on „suviše smiješna figura“ da ga se shvati ozbiljno kao vođu marionetske vlade u Kijevu. No, smatra Podoljak, Rusija je i ranije dovodila sporedne ličnosti na važne položaje, kao što je slučaj na anektiranom Krimu i Donbasu gdje su na vlasti separatisti, piše Reuters. Stoga "ovu informaciju treba shvatiti najozbiljnije", upozorio je savjetnik ukrajinskog predsjednika.

'Ukrajina treba nove političare'

Murajev je u nedjelju u objavi na Facebooku pozvao na kraj podjela na proruske i prozapadne političare u Ukrajini.

"Poraz političara poput Porošenka i Medvedčuka je jasan dokaz. Njihovi postupci nanijeli su nenadoknadive gubitke zemlji i podijelili narod Ukrajine“, napisao je, referirajući se na dvojicu tajkuna oligarha, prozapadnog Petra Porošenka koji je vladao do 2019. godine, te Viktora Medvedčuka koji je u kumskim odnosima s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Murajev je u objavi napisao kako "Ukrajina treba nove političare čija će se politika temeljiti isključivo na principima nacionalnih interesa Ukrajine i ukrajinskog naroda“ te da država treba „sama odlučivati o svojoj sudbini“.