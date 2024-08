Neočekivani prekogranični upad Ukrajinaca u Rusiju iznenadio je mnoge dužnosnike i analitičare, a pomalo zatečen ostao je i sam ruski predsjednik Vladimir Putin.

Kremlj je puna dva dana smišljao kako će javnosti prezentirati udare na Rusiju. Kako saznaje ruski neovisni istraživački portal Meduza, Putinov tim za unutarnju politiku svim državnim medijima naredio je da izbjegavaju senzacionalističko izvještavanje. Putin je poslao hitne preporuke kojima je zabranio bilo kakvo spominjanje potencijalnog napredovanja ukrajinskih trupa prema gradu Kurčatovu, u kojem se nalazi nuklearna elektrana Kursk. Kremlj je novinarima posebno naložio da naglase ogromne napore svih dužnosnika, a posebno Putina koji "neće napustiti nikoga".

Ukrajinci su od početka invazije u veljači 2022. povremeno znali upadati preko granice. Međutim, napadi koji se događaju posljednjih dana imaju vrlo bitnu razliku. Sada napada ukrajinska vojska, dok su u ranijim manevrima većinom sudjelovali proukrajinski Rusi i tajne jedinice.

Napadi su mnoge stručnjake natjerali na razmišljanje i preispitivanje ukrajinskih planova. Neki tvrde da Ukrajinci žele demoralizirati Ruse i pritom ih odvratiti od drugih dijelova istočnog fronta. Spominje se i poboljšanje položaja u diplomaciji. Ako Ukrajina uspije okupirati, a potom zadržati dijelove ruskog teritorija, mogli bi imati bolji položaj u eventualnim pregovorima. CNN ističe da su napadi odjeknuli naslovnicama, koje pišu o ruskoj sramoti. Međutim, još uvijek se ne zna točan strateški cilj, a teško je predvidjeti koliko će se Kijevu isplatiti "kockanje".

O svemu smo razgovarali s Božom Kovačevićem, bivšim veleposlanikom u Rusiji koji je istaknuo jasnu razliku u odnosu na ranije napade.

"Vojska neke strane zemlje po prvi put poslije Drugog svjetskog rata je ušla na teritorij Rusije. To je veliki udarac ruskom samoljublju. Ruske vlasti sve to prikazuju kao terorističku provokaciju, ali je zapravo riječ o upadu prilično velike formacije regularne vojske druge zemlje na ruski teritorij. To govori o slabostima ruske obrane", objašnjava Kovačević.

Kovačević je mišljenja da će Ukrajinci teško zadržati bilo koji dio ruskog teritorija i da je plan bio poboljšati poziciju jednom kada dođe do pregovora.

"Ukrajina je vjerojatno poduzela taj korak kako bi poboljšali svoje pregovaračke pozicije, ako ikada dođe do pregovora o primirju između Ukrajine i Rusije. Teško da mogu trajnije zadržati bilo koji dio ruskog teritorija. Ipak, pokazali da mogu iznenaditi Rusiju i da mogu izravno ugroziti međunarodno priznate granice Ruske Federacije, a ne samo dalekometnim projektilima gađati ciljeve u unutrašnjosti", govori Kovačević.

Kovačević također ističe da su događaji iz proteklih dana sasvim sigurno ostavili i psihološke posljedice. "Postignut je psihološki efekt. Ukrajinci su kod Rusije izazvali negativan efekt panike i nesigurnosti. S druge strane, kod Zapada je taj efekt pozitivan. Pokazuju respekt prema ukrajinskim snagama", zaključuje Kovačević.

