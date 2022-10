Donedavni čelnik Boris Johnson i bivši ministar financija Rishi Sunak predvode listu potencijalnih kandidata za novog britanskog premijera, dan nakon što je Liz Truss dala ostavku.

Truss je u četvrtak dala ostavku nakon šest tjedana na vlasti, a oni koji ju žele zamijeniti moraju pronaći stotinu glasova konzervativnih zastupnika koji će im omogućiti da se kandidiraju u ubrzanom procesu pronalaska njene zamjene.

Peti britanski premijer u šest godina traži se u vrijeme dok torijevcima prema anketama prijeti potop na izborima. Oporbeni laburisti pozivaju na raspisivanje prijevremenih izbora, no prema rasporedu oni bi se trebali održati najranije potkraj 2024. godine.

'Johnson može dobiti iduće izbore'

Novi čelnik Konzervativne stranke bit će objavljen u ponedjeljak ili u petak idućeg tjedna, prenosi Reuters. Johnson, kojem su zastupnici izglasali nepovjerenje prije samo tri mjeseca, uz Sunaka ima najveće izglede za premijersko mjesto.

"Mislim da je on dokazao da može preokrenuti stvari. On to može učiniti opet. Siguran sam da će moji kolege jasno i glasno čuti tu poruku", rekao je konzervativni zastupnik Paul Bristow za Johnsona na radiju LBC.

"Boris Johnson je ličnost koje se laburisti boje, Boris Johnson može dobiti iduće izbore", dodao je.

No Johnson bi mogao imati poteškoća u prikupljanju stotinu glasova nakon svog trogodišnjeg mandata obilježenog skandalima i optužbama o zloupotrebi položaja.

Sunak favorit kladionica

Jedan od njegovih prošlih savjetnika koji s njim više ne razgovara te je htio ostati anoniman za Reuters je rekao da ne vjeruje da će njegov bivši šef skupiti dovoljno glasova jer je otuđio niz konzervativaca tijekom svoje vladavine.

Borba za premijersku poziciju počela je u četvrtak, samo nekoliko sati nakon što je Truss ispred rezidencije u Downing Streetu najavila svoju odluku, postavši time najkratkotrajniji britanski premijer u povijesti.

Sunak, bivši analitičar Goldman Sachsa koji je ministar financija postao s dolaskom pandemije covida-19 u Europu, favorit je kladionica, a slijedi ga Johnson. Treća je Penny Mordaunt, bivša ministrica obrane popularna među stranačkim kolegama.

Nitko od njih još nije službeno objavio svoju kandidaturu.