Administracija američkog predsjednika Joea Bidena namjerava objaviti da će većina Amerikanaca koji se primili prve dvije doze cjepiva protiv koronavirusa trebati i treću, objavio je Washington Post pozivajući se na neimenovane, ali dobro obaviještene izvore. Razlog za to jačanje je imuniteta pred visokozaraznom delta varijantom virusa.

Zdravstveni i znanstveni stručnjaci smatraju da će treća doza biti potrebna osam mjeseci nakon druge. Odluka o tome mogla bi biti objavljena već ovaj tjedan. Primjena treće doze vjerojatno neće početi prije sredine ili konca rujna jer je prvo mora odobriti Agencija za hranu i lijekove (FDA). Pfizer je odobrenje već zatražio.

Zaključak da će široko jačanje imuniteta biti potrebno usvojen je nakon intenzivnih rasprava znanstvenika koji su proučavali podatke o širenju zaraze i učinkovitosti cjepiva u SAD-u i drugim zemljama.

'Svatko će u nekom trenutku trebati treću dozu'

Prošli je tjedan najpoznatiji američki epidemiolog Anthony Fauci izjavio da je "vjerojatno" da će svatko u nekom trenutku trebati treću dozu. Pitanje takozvane "booster" doze osjetljivo je, ali se o njemu sve više počelo govoriti otkako je snaga delta varijante iznenadila znanstvenike.

Sve više podataka ukazuju da imunitet stečen cijepljenjem slabi s vremenom, ali znanstvenici zasad neodlučno govore o tome jer još uvijek nastoje uvjeriti mnoge da se cijepe i prvim dvjema dozama. Uz to, nisu sigurni u kojoj mjeri slabljenje imuniteta mogu pripisati protoku vremena, a koliko varijantama virusa.

Iz Pfizera tvrde da je njihova treća doza cjepiva učinkovitija protiv vrlo zaraznog delta soja kao pojačivač imuniteta. Pokazala je to studija koju su zajedno sa svojim partnerom BioNTechom predali američkoj FDA-i. U njoj su treću dozu dobili oni koji su primili drugu dozu prije osam ili devet mjeseci, a poboljšana imunosna reakcija primijećena je kod prvotnog te beta i delta soja koronavirusa.

"Podaci koje smo vidjeli dosad sugeriraju da treća doza našeg cjepiva izaziva razine antitijela koje značajno nadilaze one koje se javljaju nakon dvije primljene doze cjepiva, rekao je direktor Pfizera Albert Bourla za RT te naglasio potrebu za rješavanjem "kontinuirane prijetnje koju predstavlja delta-varijanta".

Srbi već cijepe treći put

FDA je već odobrila treću dozu Pfizerovog i Moderninog cjepiva za osobe kojima je narušen imunitet. AP piše da će stručnjaci preporučiti treću dozu cjepiva za sve Amerikance bez obzira na dob i zdravstveno stanje, ali uz odmak od osam mjeseci nakon druge doze.

Srbija je već počela s primjenom treće doze cjepiva i to 180 dana nakon primanja druge doze. Svi koji žele mogu primiti "booster" dozu, a moći će birati između Sinopharma, Sputnika V, Pfizer/BioNTecha i AstraZenece.

"Vrlo je vjerojatno da će se početi cijepiti trećom dozom, neke zemlje su počele, mogu vam spomenuti Tursku i Mađarsku. To je najčešće kod kineskog cjepiva. Jučer sam saznao da i Mađarska ide u to. Kada ćemo početi cijepiti s trećom dozom nitko to ne zna. To je pitanje na koje znanost trebaju dati odgovor, vrlo je vjerojatno da će se ići no ne zna se kada", rekao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak na konferenciji za medije Nacionalnog stožera, još 23. srpnja.

"Preporuka za treće docjepljivanje mogla bi ići prema vulnerabilnim skupinama zbog predostrožnosti. Potrebno je dodatnih podataka da bismo znali više sa sigurnošću. Drugo pitanje koje se postavlja hoćemo li, ako budemo išli u treće docjepljivanje, ići u isto vrijeme kad je i docjepljivanje protiv gripe ili će trebati postojati neki razmak" istaknula je Alemka Markotić dva tjedna ranije.