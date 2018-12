BOMBASTIČAN DOKUMENT: Facebook megakompanijama dao pristup da čitaju, pa čak i brišu poruke korisnika!

Privatne poruke korisnika Facebooka bile su dostupne za 150 tvrtki, koje su imale partnerske ugovore s najvećom društvenom mrežom. Štoviše, ne samo da su ih mogli čitati nego i brisati

Facebook je dozvolio velikim tvrtkama kao što su Spotify, Netflix, Microsoft i Yahoo da imaju uvid u privatne podatke njihovih korisnika bez da su to ti korisnici znali. Otkriva to bombastičan dokument od 200 stranica koji je objavio The New York Times.

Riječ je o ugovorima o pratnerstvu s Facebookom koji to omogućavaju, a koji se odnose na čak 150 tvrtki. Neki od njih, prema izvještaju, potpisani su 2010. godine, ali su vrijedili i lani, a neki i ove godine.

Ono što dodatno zapanjuje jest činjenica da su primjerice nekI partneri ne samo mogli čitati privetne poruke korisnika bez njihovog znanja već i brisati ih.

Odgovor Spotifyja i Netflixa

U svojim izjavama Spotify i Netflix su naveli kako te mogućnosti koju im je davao ugovor o partnerstvu uopće nisu bili svjesni.

“Tijekom godina pokušali smo na nekoliko različitih načina učiniti Netflix društvenijim. “Primjerice, još 2014. omogućili smo svojim korisnicima da preporuče filmove ili serije svojim Facebook prijateljima preko Messengera ili Netflixa. Nije to baš bilo popularno pa smo to ukinuli 2015.”, kazao je glasnogovornik Netflixa za Business Insider dodajući kako tijekom toga razdoblja nisu tražili da im se omogući pristup privatnim porukama na Facebooku niti su im pristupali.

Facebook se brani

Business Insider, pak, piše i kako je Amazon imao mogućnost pristupa kontakt podacima korisnika preko njihovih prijatelja.

Partnerstva su tijekom godina omogućila Facebooku veliki rast, no tvrde da su njihovi partneri poštivali pravila privatnosti njihovih korisnika.

Ujedno navode da su tijekom godina surađivali s drugim kompanijama kako bi ljudi mogli koristiti Facebook na uređajima i platformama koje sami ne podržavaju. Niti jedan od njih, ističu pritom, nije prekršio pravilo Trgovinske komisije koje navodi da ne mogu bez pristanka dijeliti podatke.