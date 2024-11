Vučić oprao pod s kolegom: 'Odvratne su ti slike iz Dubrovnika. Ako misliš da si ispao lep...'

Sjednice Predsjedništva i Glavnog odbora Srpske napredne stranke začinio je u petak predsjednik Aleksandar Vučić koji se obratio novinarima i usput 'oprao' predsjednika Općine Vrnjačka Banja Bobana Đurovića.

"A ti Bobane, odvratne su ti slike iz Dubrovnika. Samo da ti to kažem. Ako misliš da si ispao lep, odvratne su ti slike. Češće se slikaj u Vrnjačkoj Banji. Mnogo je lepše. Da naučiš to. I da te ja naučim to", dao mu je upute Vučić. Munjevitom brzinom nestale su slike s Instagrama, ali jednu sliku su svi primijetili.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na njoj pozira Đurović s partnericom a komadi odjeće i modni dodaci zapeli su svima za oko zbog njihove cijene. Đurović je imao naočale od 1300 eura, a njegova djevojka od 429 eura. Njezina torbica je, navode srpski mediji, 1890 eura, a njegov sat 1500 eura. Tu je i narukvica koju nosi dama od 1120 eura.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ali Đureković nije prvi put na piku Vučiću koji ga je već oprao zbog ljetovanja na Brijunima. Te je 2019. također kritizirao stranačke funkcionere koji ne staju u njegovu zaštitu kad ga opozicija napada.

"Postavite, bre, nekad svoja leđa, a ne da bude samo trojica oko Vučića", rekao je Vučić i onda se obratio Babiću: "Koliko sam ti puta Babiću rekao - Što ideš u skupocena letovališta? Šta radiš na Brionima, na Hvaru? ‘Ima moj drug kuću’, kažeš. Idi, bre u Sopot kod druga jer naš narod nema drugove na Brionima", poručio je tada Vučić.

POGLEDAJTE VIDEO Otkud četnici u kampanji? Predsjedničke kandidate pitali smo o Vučiću i Srbiji: 'Mrš iz Hrvatske'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa