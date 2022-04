Kada je počeo rat protiv Ukrajine ruske trupe su iz Bjelorusije napale područja oko Kijeva i Černjihiva. Tamo ih sad više nema. No jesu li još uvijek na jugu Bjelorusije?

"Ne možete to uspoređivati ​​s onim što se dogodilo u veljači ili ožujku, kada su beskrajne kolone vozila prolazile kraj nas, prvo prema Ukrajini pa opet natrag", kaže jedna stanovnica bjeloruskoga grada Mozira kada ju se upita za rusku vojsku, piše Deutsche Welle. Jelena, kako se predstavila, govori o tome kako se danas u njezinom gradu rijetko viđaju muškarci u vojnim odorama.

Međutim, jedinice ruske vojske nisu zapele za oko ljudima u južnoj Bjelorusiji tek kada je počeo rat protiv Ukrajine 24. veljače, nego već ranije tijekom godine, za vrijeme rusko-bjeloruskih vojnih vježbi koje su održane prije ruskog napada.

Prema Jeleninim riječima, proteklih tjedana u Moziru je bilo napeto, iako je ruska vojska stacionirana u kampu izvan grada. "Često su se viđali po trgovačkim centrima, barovima i restoranima. Ne znam je li bilo sukoba s lokalnim stanovništvom, barem nisam ništa čula, ali Rusi su se ponekad ponašali kao 'gazde', i to jako bezobzirno", kaže žena o ruskim vojnicima.

Kada su se ruske trupe povukle iz Ukrajine, donijele su sa sobom kućanske aparate i druge ukradene stvari. Sve je to, kaže Jelena, vojska pokušala prodati stanovnicima Mozira na spontano nastaloj tržnici, čak i dizelsko gorivo koje je svakako bilo traženo. Ali vojnici su izbjegavali razgovarati o "ukrajinskom pitanju", prisjeća se Jelena i dodaje: "Rekli su da im je zabranjeno pričati o tome".

Mirno na tračnicama

U međuvremenu se na bjeloruskim željezničkim postajama u blizini granice s Ukrajinom više ne viđa ruska vojna oprema. Stanovnici Gomela, Mosira i drugih gradova u regiji na društvenim mrežama pišu kako se danas rijetko viđaju i transporti s oklopnim vozilima, tenkovima i drugim teškim naoružanjem. "Oprema je najčešće oštećena i mora se odvesti dalje jer se očito ne može popraviti na licu mjesta", kaže jedan stanovnik Gomelja.

Činjenica da se željeznička mreža u Bjelorusiji danas rijetko koristi za prijevoz vojne opreme također se može pripisati i sabotažama protiv infrastrukture bjeloruskih željeznica. Bilo je izvješća o najmanje deset slučajeva sabotiranja u Bjelorusiji od početka rata protiv Ukrajine. Neke od njih vlasti su službeno potvrdile i čak klasificirale kao "terorističke akte".

Zabranjen ulazak u šume

I dok ruski vojnici više nisu toliko uočljivi u većim bjeloruskim gradovima, stanovnici bjeloruskih sela u pograničnim područjima s Ukrajinom sada tek stječu dojam o tome koliko je vojnika bilo po šumama.

Tako je od 18. travnja ulazak u šume u deset okruga Gomeljske regije i u tri okruga Brestske regije ili ograničen ili potpuno zabranjen. Službeni razlog zabrane je navodno velika opasnost od požara u ovom šumsko-močvarnom predjelu. No, mještani u to ne vjeruju, pogotovo zato što je proljeće ove godine hladno i vlažno i do sada nije bilo ni traga šumskim požarima.

Mikhail iz Olmanija u regiji Brest prije vjeruje pričama po kojima je još mnogo streljiva i oružja ostavljeno po šumama. "Sada se puno priča o tome da još uvijek postoje skrovišta u ovim šumama gdje je ruska vojska skladištila mine i eksplozive za vođenje rata protiv Ukrajine. Ali nešto je sigurno pošlo po zlu", kaže on.

Upute vlasti upućene stanovnicima bjelorusko-ukrajinskog pograničnog područja također podržavaju ovu pretpostavku. Vlasti poručuju da se pronalazak oružja, streljiva ili eksploziva mora prijaviti. Tko to ne učini podliježe kaznenom progonu. Mještani kažu da prije nije bilo takvih poruka.

Zaštita od mogućih sabotera

Vojne postrojbe i dalje su u pokretu u bjeloruskim šumama, posebice u područjima Brest i Gomel, regija koje graniče s Ukrajinom. Međutim, to više nisu ruski vojnici, nego pripadnici bjeloruskih oružanih snaga. Prema bjeloruskom ministarstvu obrane, "vojnici nastavljaju izvršavati zadaće jačanja dijelova južne granice zemlje".

Kako govori jedan bjeloruski bojnik, koji želi ostati anoniman, operacija je službeno opisana kao "zaštita od mogućih diverzanata i ilegalnih naoružanih skupina". No, sugovornik DW-a navodi kako je situacija na granici s Ukrajinom trenutno mirna i ne daje previše razloga za zabrinutost.

S druge strane, čelnik bjeloruskog Vijeća sigurnosti Aleksander Volfovič rekao je u intervjuu za bjeloruske državne medije da se ne mogu isključiti "provokacije protiv Bjelorusije" kako bi se "zemlja uvukla u sukob".

Situaciju u Ukrajini iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.