S ratišta u Ukrajini stižu vijesti da su ruske snage raketirale i dio kompleksa nuklearne elektrane Zaporižja, najveće u Europi. O tome je u jutrošnjoj emisiji HRT-a "Dobro jutro, Hrvatska" govorio Markijan Lubkivsky, bivši ukrajinski veleposlanik u Hrvatskoj.

"Noć je bila jako teška, ponovno su bili gađani ukrajinski gradovi i dogodilo se raketiranje tamošnje nuklearne stanice. Mi smo narod koji je preživio katastrofu u Černobilu. To je bila svjetska tragedija koja je odnijela puno života. Noćas je gađana elektrana. To je nešto nevjerojatno! Oni gađaju što im padne napamet. Ovo je zločin protiv čovječanstva", kazao je Lubkivsky u emotivnom javljanju u program HRT-a.

'Ima dovoljno ljudi, morala i motivacije'

Rekao je da mu nedostaje riječi kojima bi opisao ono što osjećaju Ukrajinci. Napomenuo je da je nuklearka oštećena.

"To su administrativne zgrade i bio je veliki požar. Po mojoj informaciji, elektrana je pod kontrolom ruskih snaga i sada nema opasnosti jer nema zračenja. Mi imamo 15 blokova u Ukrajini. Ako bi se dogodilo da raketa pogodi jedan od tih blokova, to će biti velika nesreća za cijelu zemlju i Europu", rekao je.

Bivši veleposlanik govorio je i o opskrbi u Ukrajini. "Neprijatelj bi htio okružiti Kijev da on padne. To je cilj. Proteklih sedam dana bila su tri atentata na predsjednika Ukrajine. Što se hrane i namirnica tiče, situacija je pod kontrolom. Zahvaljujem Hrvatskoj i drugim zemljama. Od Harkiva žele napraviti Staljingrad koji je totalno uništila nacistička Njemačka. Mi moramo zatvoriti nebo nad Ukrajinom, danas, maksimalno sutra. Ako to ne bude doneseno, nećemo preživjeti", poručio je.

Rekao je i da u bolnicama leži mnogo ranjenih te da je pogođena i škola u Žitomiru. Usprkos svemu, kaže, moral i motivacija građana i dalje su visoki. "Ima dovoljno ljudi, morala i motivacije. To je naša zemlja, mi nemamo kamo", kazao je Lubkivsky uz zaključak da sve ovisi o jednom čovjeku - Vladimiru Putinu.

