Bivši nogometaš iz okolice Splita postao ukrajinski vojnik: 'Ovdje se očajnički borimo'

Podrijetlom iz predgrađa Splita, dobrovoljac "Gaddafi" je prešao iz svijeta nogometa na bojište, pridruživši se Oružanim snagama Ukrajine u kolovozu 2024.

"Gaddafi" je prvi put postao svjestan Ukrajine zahvaljujući divljenju prema hrvatskim igračima poput Darija Srne i Ivice Olića koji su igrali za ukrajinske klubove. Njegov je život doživio preokret početkom 2022. kada je njegov planirani odmor u Kijevu prekinula ruska invazija. Otkazana mu je rezervacija na stranici za najam smještaja, što je bio trenutak osvještavanja da je rat u Ukrajini zaista započeo.

"Planirao sam provesti odmor u Kijevu negdje u siječnju ili početkom veljače 2022... A onda sam primio e-mail u kojem je Booking napisao nešto poput: "Zaboravite na to - rat je počeo", našalio se.

Progonjen vijestima o ratu, odlučio se pridružiti obrani. Prešao je u Ukrajinu preko Poljske kako bi se pridružio Međunarodnoj legiji, piše Defence UA.

Opisujući svoje iskustvo u Legiji kao "nevjerojatno," "Gaddafi" je pronašao zajedništvo među raznolikom skupinom boraca ujedinjenih zajedničkim vrijednostima. Unatoč ratnim izazovima, prihvatio je svoju ulogu s odlučnošću, sudjelujući u pet visokorizičnih misija i izdržavajući iscrpljujuće sukobe protiv moćnog neprijatelja. Njegova predanost donijela mu je poštovanje suboraca.

"To je nešto nevjerojatno: mješavina nacionalnosti, poput slagalice. Ljudi iz različitih zemalja – od Sjedinjenih Američkih Država do Tajvana – s otprilike istim vrijednostima i razinom inteligencije. Ne poznajete sve te ljude, ali nakon nekog vremena svi se osjećaju ugodno i rastu zajedno. Za mene je to bilo lako. Sada se ovdje očajnički borimo. Ne onako kako to možete vidjeti na YouTubeu", rekao je dobrovoljac.

"Gaddafi" sebe smatra ukrajinskim ratnikom, svaki dan započinjući molitvom sa svojim timom te se obvezujući boriti do pobjede. Iako sanja o odlasku u Buenos Aires, ostaje na bojištu dok god to bude potrebno.

