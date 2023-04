'Da, planiram se ponovno kandidirati, ali nisam to još spreman objaviti, kaže jučer Joe Biden. Kada je prisegnuo, već je bio najstariji američki predsjednik ikad. Danas ima 80, kad izbori dođu imat će 82. Na kraju mandata imao bi 86 godina', kaže Mojmira Pastorčić u RTL Direktu o novoj kandidaturi Joe Bidena.

Biden se ponekad spotakne ili ne zna gdje je izlaz. Govore za njega da je senilan, djedica Joe, kralj gafova.

"Znamo da je predsjednik na pregledu ispao star k'o Biblija. Jer Biden je najstariji predsjednik ikada koji postavlja novi rekord svakog jutra! Da, svakog jutra se budi s novim rekordom", kaže Stephen Colbert.

"Prema novoj anketi, 68 posto ispitanika smatra da je predsjednik Biden prestar za još jedan mandat. Ne znam baš. Mislim, okej, on je čovjek od 80 godina. Ali posao mu je najčešće pričati dugačke priče koje ne vode nigdje… Potpisivati nešto što mu je predao netko mlađi. Svađati se sa strancima i farmaceutskim tvrtkama. Pa on je čovjek za taj posao", kaže Seth Meyers.

Na sistematskom pregledu, 80-godišnji američki predsjednik dobio je prolaznu ocjenu. Zdrav je, sposoban, nema Parkinsona, nema znakova moždanog. Ide po još jedan mandat.

'Ja, kao netko tko se bavi starim ljudima…'

"Ja kao netko tko se bavi starim ljudima, a često kao povjesničar, i mrtvim ljudima - ne bih otpisivao stare ljude, ljudi koji su po godinama za mirovinu - imaju još toga za dati", govori povjesničar Tvrtko Jakovina.

'Znate li koliko traje mandat u Italiji?'

"On se par puta skliznuo i pao, ali vidjeli ste - sam se dignuo. Može li on još koji mandat odraditi? Da. Ako se može dići sam, onda da. Jer iskustvo je važno, a on ga ima. Prošao je Vijetnamski rat, on ima političkog iskustva", kaže Furio Radin, potpredsjednik Hrvatskog sabora koji smatra da je mudrost važna, ako vas ne zadesi senilnost.

"Ali, talijanski predsjednik ima 81 godinu. Kandidirao se prošle godine. Znate koliko traje mandat u Italiji? Sedam godina, i sigurno će on to sve odraditi", govori Radin. Sergio Matarella koji sad ima 81, a prije njega predsjednik je bio Giorgio Napolitano koji je do 90-e bio na funkciji.

"Churchill je recimo u ono vrijeme postao star kancelar, a i onda kada se vraćao drugi put, a bio je čovjek iskusan u politici", kaže Jakovina.

'Jednu stvar sam siguran…'

U Azijski zemljama, stvar je pristojnosti i kulture - da lider bude osoba s iskustvom, pa makar ona imala 80 godina. Gotovo 90 godina imao je bivši grčki predsjednik Papulias kada je odlazio s funkcije, a ni Trump nije puno mlađi od Bidena, a želi ići po još jedan mandat. Kraljica je monarhijom vladala preko 70 godina i nitko je nije pitao je li prestara.

"Čovjek može biti prestar da se bavi bilo čime. Može biti prestar da hoda, prestar da živi sam,to je individualno - jednu stvar sam siguran, može biti premlad da se bavi politikom", rekao je Radin.

Dakle, Joe Biden nije izuzetak, čak i da dobije i odradi drugi mandat do kraja. Ali, vjerojatno uz više gafova.