MALI AVANTURIST / Bezbrižni trogodišnjak se zavukao u stroj za igračke i zaglavio. Intervenirala i policija: 'Pitali su me je li mi zapeo novac'

Avanturistički nastrojeni trogodišnjak spašen je iz stroja za igračke u trgovačkom centru u Queenslandu u Australiji nakon što je puzao po stroju s igračkama. Policija je objavila video bezbrižnog trogodišnjaka Ethana, okruženog brdom Hello Kitty plišanih igračaka dok su policajci razmišljali kako ga izvući. Intervenirala je policija, a dječak je pažljivo slušao njihove upute kako bi im se sklonio puta dok su pokušavali razbiti staklo sa stroja i osloboditi ga. Njegov otac rekao je novinarima da je nevjerojatno kojom je brzinom dječak ušao u stroj: "U djeliću sekunde se uvukao u stroj, a vratašca su se zatvorila za njih". On je i nazvao tvrtku koja upravlja strojem pa prepričao razgovor s njima: "Pitali su me koliko sam je li mi novac zapeo u aparatu. Rekao sam im da je jedino što je zapelo moje dijete i da bih ga volio vratiti".