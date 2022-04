Nakon što su se ruske trupe povukle iz grada Buče nedaleko od Kijeva, u javnost su dospjele fotografije i snimke mrtvih tijela koja leže na ulicama. Novinari koji otamo izvještavaju kažu da su također vidjeli leševe na ulicama, piše BBC.

Ukrajina je optužila Rusiju za "namjerni masakr", a ova je to odbacila tvrdeći da je riječ o "insceniranoj provokaciji kijevskog režima". Uslijedio je niz proturječnih tvrdnji o snimkama leševa na ulicama Buče. BBC je usporedio navode Rusije s dostupnim informacijama, uključujući slike i snimke iz tog grada.

Tvrdnja: 'Lažna mrtva tijela'

Nakon ruskog povlačenja, snimke snimljene iz automobila pokazuju tijela s obje strane ceste. U proruskim objavama na društvenim mrežama prikazana je usporena verzija snimke uz tvrdnju da se ruka na jednom od mrtvih tijela pomaknula. Rusko veleposlanstvo u Kanadi odmah je objavilo snimku na Twitteru napisavši kako je riječ o "namještenoj snimci". Snimka je prilično zrnata, ali bliža analiza pokazuje da je ono za što se tvrdi da je ruka koja se miče zapravo oznaka u donjem desnom kutu vjetrobranskog stakla vozila, piše BBC.

Druga ruska tvrdnja usredotočena je na drugi dio snimke. Automobil prolazi pored drugog tijela koje leži pored pločnika i polomljene smeđe ograde. Dok vozi dalje, tijelo se nakratko može vidjeti u desnom bočnom retrovizoru. U proruskim objavama tvrdi se da leš "sjedi", ali usporena snimka pokazuje da slika u bočnom retrovizoru iskrivljuje odraz tijela, kao i kuće u pozadini.

Tvrdnja: Tijela 'nisu ukočena'

Rusko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je na Twitteru: "Posebno je zabrinjavajuće što se sva tijela ljudi čije je slike objavio kijevski režim nisu ukočila nakon najmanje četiri dana."

Prema tvrdnjama ukrajinske vojske, Rusi su otišli iz grada u ranim satima 31. ožujka, dok Rusi kažu da su otišli 30. ožujka. U satima nakon smrti, tijela prolaze kroz proces koji se naziva rigor mortis gdje se mišići skupljaju i ukrućuju. BBC je upitao jednog sudskog patologa za mišljenje o tome može li se nakon četiri dana očekivati ​​da tijelo bude "ukočeno". Patolog koji je radio na istragama ratnih zločina na Kosovu i u Ruandi, a želio je ostati anoniman, rekao je da je nakon četiri dana rigor mortis "obično splasnuo".

Tvrdnja: 'Nema tipičnih mrtvačkih mrlja'

Ruska strana također tvrdi da leševi "nemaju tipične mrtvačke mrlje". BBC piše kako nije posve jasno što to znači, ali isti patolog kaže da će izgled nekoga tko je umro od prostrijelne rane ili drugog čina nasilja uvelike varirati ovisno o upotrijebljenom oružju, udaljenost s koje je u njega pucano i tomu slično. Nema uvijek puno vidljive krvi jer se može nakupljati ispod ljudi ili upijati u tešku odjeću, pogotovo ako je netko odjeven u zimsku odjeću. Tvit bi se mogao odnositi na činjenicu da se krv u vašem tijelu skuplja prema dolje nakon smrti jer prestaje cirkulirati tijelom, što može dovesti do toga da koža postane crvenkasta ili ljubičasta.

Ali ako netko leži, mjesto tog nakupljanja krvi i promjene boje možda neće biti vidljivo samo na slici.

Tvrdnja: 'Nitko od stanovnika nije stradao nasilno'

Rusko ministarstvo obrane tvrdi da dok je Buča bila pod ruskom kontrolom "nijedan lokalni stanovnik nije stradao od ikakvog nasilnog djelovanja". No, ta tvrdnja proturječi brojnim iskazima očevidaca. Lokalni učitelj rekao je predstavnicima Human Rights Watcha 4. ožujka da su ruske snage uhvatile pet muškaraca i po kratkom postupku pogubile jednog od njih. Lokalni stanovnici koji su razgovarali s ruskom istraživačkom web-stranicom The Insider slično su govorili. "Bili su to strašni dani. Kad ti ne pripada ni dvorište, ni kuća, pa čak ni život. Nema struje, vode, plina. Zabranjeno je izlaziti iz kuće, ako izađeš - bit će š upucan", rekla je mještanka Kristina za Insider .

Mještani su za BBC rekli da su Rusi sustavno provaljivali u kuće kako bi pljačkali stanove, a dok su vojnici krali dragocjenosti i hranu, stanari su bili prisiljeni sjediti u podrumu.

Tvrdnja: 'Snimke su se pojavile nakon četiri dana'

Rusko ministarstvo obrane također je tvrdilo da su njihove snage napustile Buču 30. ožujka i da se snimke na kojima se vide tijela "nisu pojavile sve do četvrtog dana nakon odlaska ruske vojske, kada su u grad ušli Služba sigurnosti Ukrajine i predstavnici ukrajinskih medija". Ali novinska agencija AFP objavila je slike mrtvih tijela već 2. travnja, a na društvenim mrežama video s leševima na ulicama snimljenima iz automobila objavljen je već 1. travnja.