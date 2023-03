Zastrašujuća snimka pokazuje kako zrakoplov AirBaltica proklizava sa zaleđene piste u zračnoj luci Riga u Latviji nakon što se mučio da se zaustavi u zimskim uvjetima.

TikTok video koji je snimio putnik prikazuje avion kako slijeć iznad snijegom prekrivenih autocesta i polja u naizgled normalnom slijetanju.

Mlažnjak se spušta i pokušava kočiti 30 sekundi prije nego što se zatetura udesno i sklizne sa zaleđene piste. Na snimci se vidi kako se avion potpuno zaustavlja pod pravim kutom, a pogled kroz prozor puca na svjetla piste. Kapetan se odmah može čuti kako govori kabinskom osoblju: "Pozor, posada na pozicije."

AirBaltic je potvrdio da je avion prednjim kotačem skliznuo s piste malo nakon 21 sat u srijedu kad je doletio iz Pariza. Svih 89 putnika i sedam članova posade sigurno su prevezeni na terminal, a zrakoplov je odveden na servis. Nema izvještaja o ozlijeđenima. Pista je bila zatvorena tri sata kako bi se riješio incident, a zrakoplovna tvrtka preusmjerila je četiri druga dolazna leta.

AirBaltic se ispričao za sve neugodnosti koje je uzrokovao incident.

Korisnici TikToka osudili su zračnu luku jer nije očistila snijeg s piste. "Piloti nisu mogli učiniti ništa po pitanju klizanja", rekao je jedan.

Drugi je napisao: "Sjećam se kad sam prošli put imao let za Rigu i bila je snježna oluja. Mislio sam da će to biti moj zadnji let." Treći je komentirao: "Kao članu kabinskog osoblja, čuti 'pozor posada na pozicije' je zastrašujuće."