Autobus pun učenika završio u rijeci, najmanje 17 ozlijeđenih: 'Sve se brzo dogodilo'

Autobus na kat, u kojem su se vozili učenici, u četvrtak ujutro sletio je s kolnika u blizini britanskog Eastleigha i srušio se u rijeku Itchen. U prometnoj nesreći ozlijeđeno je najmanje 17 osoba.

Njih 14 prošlo je s lakšim ozljedama, a tri su osobe hitno prebačene u bolnicu. Na teren je pojurilo više hitnih službi - stiglo je najmanje pet vozila hitne pomoći, pomagali su vatrogasci, a mjesto nesreće nadlijetala su i dva helikoptera.

A double-decker bus carrying college students has crashed into a river in Eastleigh, Hampshire.

⁰More than a dozen people are injured with three "high priority" patients being taken to hospital.https://t.co/Vzqz6AMW5h pic.twitter.com/19Yy655nNT