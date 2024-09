Putin ima novu zvijezdu? Stručnjak: 'Mogao bi popuniti prazninu koju je ostavio Prigožin'

"Zašto je neprijatelj još uvijek u Kurskoj oblasti?", pita Apti Alaudinov u videu na svom Telegram kanalu. "Više od 200 tenkova, više od 400 borbenih vozila i isto toliko je kasnije tamo prebačeno. Prvo je poslano 12.000 ljudi, zatim dodatne snage i sredstva koja moraju biti uništena", kaže on, analizirajući napredovanje ukrajinske vojske 6. kolovoza, s kojom je Kijev svoju obranu od ruskog agresorskog rata proširio na područje Ruske Federacije, piše Deutsche Welle.

Alaudinov je general major ruske vojske i zapovjednik čečenskih specijalnih snaga Ahmat. Ova pukovnija je dobila ime po čečenskom predsjedniku Ahmatu Kadirovu, koji je ubijen prije 20 godina, a slovi kao privatna vojska njegova sina, sadašnjeg vladara Ramzana Kadirova, iako je sada uključena u ruske oružane snage. Očev portret krasi zelenu zastavu specijalnih postrojbi, ispred koje Alaudinov pozira čime aludira neshvaćanje da ukrajinski protunapad još uvijek nije odbijen.

Od početka operacije ukrajinske vojske u području Kurska, Alaudinov je postao jedan od najistaknutijih ruskih ratnih komentatora. Svakodnevno objavljuje videa i tekstove na Telegramu, gdje ima gotovo 300.000 pratitelja. Citiraju ga agencije i pozivaju ga u talk showove. Je li Alaudinov samo propagandist Moskve ili Kremlj od njega želi napraviti Kadirovljeva nasljednika?

Šef specijalne jedinice Ahmat

Alaudinov je rođen na sjevernom Kavkazu, izvan Čečenije. Ipak, njegov otac, njegov stariji brat i ostali rođaci umrli su tijekom čečenskog rata između konstitutivne republike i Moskve. “On je uvijek bio dio onoga što mi zovemo federalistički čečenski tabor, odnosno Čečeni koji su uvijek bili proruski orijentirani”, kaže Cerwyn Moore sa Sveučilišta u Birminghamu. To ga razlikuje od Ramzana Kadirova, koji se pozicionira kao "lokalni terenski zapovjednik koji zapovijeda u Čečeniji, ali se istovremeno drži podalje od Kremlja".

Alaudinov je studirao pravo, radio u čečenskom Ministarstvu unutarnjih poslova, brzo napravio karijeru i postao zamjenik ministra. Smatrali su ga bliskim suradnikom Ramzana Kadirova, ali je, prema medijskim izvješćima, pao u nemilost kasnih 2010-ih, bio prisiljen otići u mirovinu i preselio se u Moskvu.

Nakon ruske invazije na Ukrajinu, Alaudinov je preuzeo vodstvo specijalne jedinice Ahmat. Cerwyn Moore vjeruje da se Alaudinov nada ponovno zadobiti Kadirovu naklonost vođenjem specijalnih snaga. Za svoje zasluge Alaudinov je od Moskve dobio titulu "Heroja Rusije". U travnju 2024. imenovan je i zamjenikom načelnika Odjela za vojno-politički rad u Ministarstvu obrane Rusije, gdje organizira “vojno-političku propagandu i agitaciju”.

Nova uloga Alaudinova

Sa svojim kontaktima s čečenskom elitom i kao zapovjednik Ahmata, dok mobilizira dobrovoljce iz cijele Rusije, Alaudinov je posebno prikladan za obraćanje različitim ciljnim skupinama, kaže ruski stručnjak Moore. Uspijeva širiti izjave i zahvaljujući iskustvu s društvenih mreža i u Ministarstvu odbrane.

Alaudinov bi također mogao popuniti prazninu koju je ostavio Jevgenij Prigožin, kaže Adam Ashab, stručnjak za Kavkaz i konzultant u RAA Brandenburg, agenciji za podršku obrazovanju i društvenoj integraciji. Šef ozloglašene privatne vojske Wagner je svoje plaćenike poslao marširati na Moskvu - vjerojatno nakon razmimoilaženja s Kremljom - i ubrzo nakon toga poginuo u avionskoj nesreći.

"Moskva je izgubila Prigožina, a čini se da joj treba novi Prigožin, ne nužno u ovoj specifičnoj strukturi, kao što je bio slučaj s Wagnerovom grupom, već iz raznih razloga – jedan od njih je taj što Alaudinov snima zanimljive videe”, kaže Ashab.

Ovaj stručnjak vjeruje da je Kremlj uglavnom zadovoljan kako Alaudinov "igra ulogu koja mu je namijenjena". S tim se slaže se i stručnjak Moore: "Alaudinov je jako dobar u stvaranju imidža i sudjelovanju u mobilizaciji putem društvenih mreža."

Nasljednik Kadirova?

O mogućim nasljednicima Ramzana Kadirova spekulira se već duže vrijeme. Oni su se povećali u proljeće nakon izvještaja o njegovoj bolesti. Sam Kadirov redovito tvrdi da je zdrav. Krajem kolovoza u Groznom je primio predsjednika Vladimira Putina, koji je u čečenskoj prijestolnici boravio prvi put nakon više od deset godina.

Međutim, promatrači trenutno ne vjeruju da će doći do skore promjene na čelu Čečenije. To bi moglo biti rizično za Kremlj tijekom rata protiv Ukrajine. Adam Ashab, koji prati čečenske medije i društvene mreže, kaže da do sada nije vidio znakove promjene. Osim toga, kaže on, Moskva bi učinila sve da takav prijenos vlasti prođe glatko.

Ipak, stručnjaci ne isključuju da bi Ramzana Kadirova mogao zamijeniti Apti Alaudinov ili netko drugi. Vjeruju da Kremlj drži otvorenim nekoliko opcija. Alaudinov, kojeg podržavaju snage sigurnosti Ruske Federacije, mogao bi biti jedan od njih.

