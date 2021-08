Angela Merkel rado kuha juhu od krumpira i sprema kolač sa šljivama. To su tipična njemačka jesenska jela, ali ove jeseni teško da će imati vremena posvetiti se njihovu spremanju, piše Deutsche Welle. Za manje od mjesec dana (26. rujna) se održavaju savezni izbori, no za Angelu Merkel politička karijera neće biti gotova u večernjim satima te nedjelje, nakon što se objave prvi rezultati izbora za novi saziv Bundestaga. Ona ostaje u Kancelarskom uredu, i nastavlja voditi poslove sve do formiranja novog kabineta.

Knjige, malo spavanja…

U srpnju ove godine, tijekom posjeta Washingtonu, Angelu Merkel su pitali kako si ona zamišlja svoje umirovljeničke dane. I dok na to pitanje na nekim drugim prigodama nije htjela konkretno odgovoriti, u SAD-u je dala naslutiti da će se najprije odmoriti i da u tom razdoblju neće prihvaćati nikakve pozive. Mora i sama spoznati da njezine zadaće 'sada obavlja netko drugi', rekla je Merkel. I odmah dodala: 'Mislim da će mi se to jako svidjeti.'

A pogled u budućnost već su bacili jedan fotoumjetnik i jedan autor krimića. Andreas Mühe je na osami, u potpunoj tišini, fotografirao jednu dvojnicu njemačke kancelarke, i od tih fotografija napravio izložbu. Autor krimića David Safier pak polazi od toga da će se Angela Merkel brzo početi dosađivati kad joj kalendar odjednom više ne bude prepun raznih termina.

U njegovu humorističnom krimiću "Miss Merkel", aktualna kancelarka se nakon kraja mandata seli u svoju vikendicu u Brandenburgu, i muku muči sa životom na selu. Život uz pečenje kolača? I baš nekako u stilu britanskih krimića o Miss Marple, iz pera Agathe Christie, i Merkel "nabasa" na jedan smrtni slučaj i revnosno počne istraživati okolnosti…

Sigurna mirovina

Humoristična je to knjiga, ali knjiga čije je ključno pitanje itekako opravdano. Može li se neka osoba koja je desetljećima od ranih jutarnjih do kasnih večernjih sati imala obveze i tako veliku odgovornost – odjednom 'isključiti'? "Ono što nekome nedostaje primijeti se tek onda kad se to više nema", rekla je Angela Merkel na tu temu nedavno u Berlinu.

Dana 17. srpnja je Angela Merkel proslavila 67. rođendan. Financijskih briga ona više nema. Kao kancelarka mjesečno zarađuje 25.000 eura mjesečno. A osim toga dobije nešto više od 10 tisuća eura mjesečno na konto mandata u Bundestagu. Merkel je već više od 30 godina članica Njemačkog parlamenta. A kad prestane raditi, najprije će tri mjeseca primati punu plaću, a onda (maksimalno) 21 mjesec 50% te svote.

15.000 eura mjesečno

Što se tiče visine njezine mirovine, nadležne službe će u obzir uzeti njezine razne aktivnosti – kao kancelarka, ministrica u vladi, zastupnica u Bundestagu. Merkel ima iza sebe dug radni staž, jako dug zapravo. Sve u svemu ona može računat s mirovinom od oko 15 tisuća eura mjesečno. Osim toga, do kraja života ima pravo na službeno vozilo (s vozačem) i osobnu zaštitu. U prostorijama Bundestaga će dobiti i jedan ured, porezni obveznici će joj financirati i voditelja (ili voditeljicu) ureda, dvoje zaposlenih i jedno asistentsko mjesto. To je tradicija u Njemačkoj, ono na što zakonski imaju pravo bivši šefovi vlade.

Nova karijera?

Bivši članovi vlade su zakonski obvezani na diskreciju. Ali čak i ako około ne smiju 'brbljati' o stvarima o kojima nešto znaju, oni su itekako rado viđeni u gospodarskim vodama. Na primjer kao savjetnici, a i zbog njihovih sjajnih političkih kontakata. Neki prethodnici Angele Merkel su prešli u privredu. Helmut Schmidt je 1982. postao izdavač tjednika "Die Zeit", bio je i vrlo popularan govornik. U jednom intervju je 2012. rekao: 'Imao sam pravilo da nijedan nastup ne održim za honorar manji od 15.000 dolara.'

A kako se još bolje zarađuje, to su demonstrirali bivši kancelari Helmut Kohl i Gerhard Schröder. Oni su svoju političku prošlost i slavu doslovno 'pozlatili' - Kohl je tako utemeljio tvrtku koja se bavila lobiranjem i strateškim savjetovanjem. I odlično je zarađivao.

'Slučaj' Schröder

A Gerhard Schröder se, samo nekoliko mjeseci nakon što je 2005. iselio iz Kancelarskog ureda, našao na platnoj listi ruskog plinovoda Sjeverni tok, to je tvrtka kćer ruskog Gazproma. Time je navukao na sebe bijes mnogih kritičara, Schröder se naime kao kancelar zalagao za gradnju tog plinovoda.

U međuvremenu je zakonski regulirano da bivši članovi vlade prije 'transfera' u privredne vode moraju najprije pitati Kanzleramt u Berlinu hoće li svojom novom aktivnošću eventualno 'ugroziti javni interes'. Oko tog pitanja saveznu vladu savjetuje jedna etička komisija, koja može predložiti i "prijelazni rok" u trajanju i do 18 mjeseci. Znači tek 18 mjeseci nakon odlaska s neke političke dužnosti transfer se službeno smije realizirati.

Suprug ostaje u Berlinu

Planira li Angela Merkel preuzeti neki novi posao? Ili neku počasnu, volontersku dužnost? Za sada o tome ništa nije rekla. Vjerojatno će još neko vrijeme ostati u Berlinu. Njezin suprug, kvantni mehaničar Joachim Sauer, uopće ne razmišlja o mirovini. Na berlinskom Sveučilištu Humboldt on ima doduše status umirovljenog profesora, ali je 72-godišnjak produljio svoj ugovor za poziciju Senior Researchera. Ali samo do 2022.