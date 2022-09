Ruski predsjednik Vladimir Putin jutros je u obraćanju naciji proglasio djelomičnu mobilizaciju te zaprijetio Zapadu nuklearnim oružjem. U svojem govoru, jedan od ciljeva koje je ruski predsjednik istaknuo je oslobođenje Donbasa. Vojni analitičar Robert Barić u razgovoru za Net.hr ističe da je važno to stalno smanjivanje ciljeva nakon poraza na sjeveru i povlačenja sa sjevera u ožujku i travnju.

"Sada je cilj samo osvajanje Donbasa. Donbas se ne može osvojiti niti na koji način i to je spriječila ukrajinska ofenziva na sjeveru koja još nije završena", govori nam Barić. "Čim je iz ruskih ruku pao Izjum, i vjerojatno će pasti Liman, više nema šanse da se zauzme ostatak Donjecka, posebno sada ako Ukrajinci budu napredovali i ulazili na područje sjevernog Luganska. Putin više nema ni snage da tako nešto napravi, posebno sada kada je ruska vojska zbilja u teškom stanju", kaže ovaj stručnjak.

Barić ističe da ta djelomična mobilizacija koju je Putin jutros proglasio neće preokrenuti ništa. "To je defacto samo nastavak ove "tihe mobilizacije", pozivaju se rezervisti, oni koji su završili služenje vojnog roka. Nema opće mobilizacije, očito je da to i dalje ne dolazi u obzir, jer bi to dovelo u pitanje stabilnost režima", govori, dodajući da nije objavljen opći rat.

Barić: Mobilizacija neće utjecati na rat

"Nije rat u Ukrajini, nego specijalna vojna operacija. Već sada pošto Rusija nije u ratnom stanju, i vojnici koji se vraćaju iz Ukrajine odbijaju se vratiti nazad i zakonski im ne mogu ništa", rekao je, dodajući da se to radi kako bi se pokušao riješiti problem ljudstva koji je jako velik u Rusiji. "S druge strane, ti rezervisti trebaju neku dodatnu obuku, gdje će se to uraditi kada je ruski sustav obuke takav da se to radi u njihovim matičnim jedinicama, a većina kopnenih snaga je u Ukrajini? Po meni, u ovom trenutku to neće ništa utjecati na tok rata", ističe vojni analitičar.

Pitanje je možda želi li Putin za vrijeme zime probati uvježbati i osposobiti te pozvane vojnike. "A i pitanje je koliko će ih biti. Čim je objavljeno da ide djelomična mobilizacija, počela je opća bježanija iz Rusije", kaže nam.

Upitan je li Putin spreman na opću mobilizaciju, Barić kaže da je to u ovom trenutku prerizično i nema šanse da bi Rusija sada to mogla uraditi. Barić kaže da Ukrajinci sada moraju vidjeti kako riješiti pitanje daljnjeg napredovanja i snaga kojima raspolažu. "Očito ni ukrajinska strana nije očekivala ovakav raspad ruske vojske na sjeveru i bilo bi logično kada su došli do Oskila i zauzeli Kupjansk kao ključno prometno središte da stanu i počnu raditi obranu, a posebno što bi i Rusi trebali otprilike raditi isto", ističe analitičar.

"Međutim, što se dogodilo? Rusi nisu sposobni napraviti obranu na rijeci. Ukrajinci su je već prešli na nekim mjestima, moja procjena je da će oni ići što je moguće više dalje. Do sada su se pokazali razumnima, nisu išli kao Putin pod svaku cijenu. S druge strane, ako sada ponovo osvoje Kreminu na jugu, Liman će pasti pošto se ide u poluokruženje. U tom slučaju i ova druga obrambena linija Kremina do ruske granice koja prati rijeku neće se moći uspostaviti", pojašnjava.

Ukrajinci će na sjeveru napredovati dok procijene da imaju dovoljno snage za to i dok ne naiđu na jači ruski otpor, a onda će stati i vjerojatno uraditi glavnu obrambenu liniju na Oskilo, dok će ostalo pokrivati s mobilnim manevarskim skupinama. "To bi bilo logično. U svakom slučaju, organizirat će obranu po dubini. Nemaju niti puno vremena jer dolazi zima", kaže Barić.

Nema naznaka za korištenje nuklearnog oružja

"Na jugu mi se čini da se Rusi spremaju na povlačenje iz Hersona na južnu obalu rijeke Dnjepar, što znači da će Ukrajinci i tamo napraviti uspjeh. Nejasno je zašto Rusi i dalje napadaju Bahmut kad više ne mogu osvojiti Donbas, umjesto da pokušaju organizirati obrambene linije, a isto tako sumnjam da Ukrajinci imaju snage da prodru iz Zaporižja prema Mariupolju. Za to bi trebali veće snage. To bi iduće godine u ljeto možda bila opcija", pojašnjava Robert Barić.

Ukrajinci će nastaviti dok mogu, vjerojatno neće pokušavati pod svaku cijenu jer su već sada postigli uspjeh veći nego su očekivali. "Sada dolazi jesen i zima gdje neće biti klasičnog primirja nego će se i dalje nastojati napraviti manje akcije. Vidjet ćemo, kasno proljeće ili ljeto iduće godine, tada očekujem zbilja velike operacije i tek poslije toga će biti mogući neki pregovori", govori Barić.

Što se tiče prijetnji nuklearnim oružjem koje je Putin danas ponovo izrekao, Barić ne misli da bi isto mogao iskoristiti. "To se ponavlja od veljače stalno. Ne postoje nikakve naznake do sada, niti operativne mjere, koje bi ukazivale da Putin u ovom trenutku tako nešto može uraditi", kaže. Posljedice za Rusiju, dodaje, bile bi u tom slučaju potpuna međunarodna izolacija.

"Čak i one zemlje koje su simpatetične prema Rusiji bi ozbiljno razmislile žele li imati posla sa zemljom koja ide upotrebljavati nuklearno oružje, makar i taktički", zaključuje vojni analitičar Robert Barić u razgovoru za Net.hr.

