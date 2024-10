Brnabić zaratila s europarlamentarkom: 'Vučić je elegantno pobijedio kao što ste vi izgubili'

Bivša zastupnica Europskog parlamenta Viola von Cramon izjavila je da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić "elegantnije i bolje prikrio prevaru na izborima 2023. godine, nego što to sada rade vlasti u Gruziji".

Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić na to je oštro odgovorila i uzvratila. Poručila je da ostave Srbiju po strani te da "Srbija ne može biti pokriće za njihove nesposobnosti".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ana Dolidze iz gruzijske opozicijske stranke Za narod na X- je poručila da su izbori u Gruziji organizirani prema srpskom scenariju od prošle godine.

"Ono što vidim je da su gruzijski izbori 'jedan kroz jedan' ponovili ono što se dogodilo u Srbiji 2023. godine, iste metode i isti način namještanja. Pogodite tko je napisao ovaj pravilnik", napisala je Dolidze.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na njezinu objavu odgovorila je Von Cramon.

"Točno. Ali, Aleksandar Vučić je to učinio elegantnije. Bolje je prikrio prevaru. U Gruziji to izgleda još brutalnije. Bidzina Ivanišvili i njegovi lopovi znali su da u normalnim okolnostima ne bi imali većinu pa su sila i brutalnost prema promatračima i novinarima bili puno oštriji", rekla je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sve je to jako zasmetalo Ani Brnabić pa se uključila u raspravu.

"Ustvari, Aleksandar Vučić je vrlo elegantno pobijedio na srpskim izborima, na isti način kao što su Von Cramon i Dolidze elegantno i uvjerljivo izgubile svoje izbore. One su suprotnost predsjedniku Aleksandru Vučiću - on je epski pobijedio, a one epski izgubile. No, umjesto da barem zadrže dostojanstvo, odlučile su biti veliki gubitnici. Ostavite Srbiju po strani. Ne možemo biti pokriće za vaše nesposobnosti", napisala je Brnabić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Podsjetimo, nakon parlamentarnih izbora u Gruziji mnogi europski čelnici izrazili su nezadovoljstvo i zabrinutost jer je konzervativna stranka Gruzijski san do pobjede navodno došla uz metode zastrašivanja. Opozicija se usprotivila ishodu izbora te poručila da su pokradeni. Uslijedile su i reakcije iz Europe, a tisuće su prosvjedovale nakon izvješća o nepravilnostima. Više dužnosnika EU pozvalo je na istragu.

POGLEDAJTE VIDEO: Brnabić ne može spavati zbog Severine, ABBA poslala ozbiljnu poruku Trumpu