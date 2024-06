Ponašanje američkog predsjednika Joea Bidena već neko vrijeme izaziva zabrinutost javnosti, a njegovi kritičari tvrde da predsjednik boluje od demencije, što je on demantirao.

Snimka tijekom proslave u Bijeloj kući novi je razlog za zabrinutost, piše The Standard. Naime, dok su svi oko njega plesali pljeskali, Biden je samo stajao kao ukočen. Smješkao se i promatrao nastup izvođača.

🔥🚨DEVELOPING: Joe Biden and Kamala Harris are enjoying their day surrounded singing and dancing with Black people. It’s rare to see Joe Biden move like this, he must of had an absolute blast. pic.twitter.com/hhdw1aXNqL