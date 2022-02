Američko veleposlanstvo u Ukrajini "zatrolalo" je Rusiju s šaljivim memom nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin održao povijesno revizionistčki govor u kojem je kazao da Ukrajina nije prava država.

Na fotografiji postavljenoj na Twitteru vide se četiri fotografije religijskih mjesta u Kijevu od 996. do 1108 godine. Ispod njih se nalaze četiri fotografije šume ispod kojih piše "Moskva" u isto to vrijeme.

Time su se referirali na Putinov govor u ponedjeljak kada je kazao da je Ukrajinu stvorio Sovjetski Savez i da je ona dio ruskog povijesnog teritorija. "Ukrajina nikada nije imala svoju autentičnu državnost. Nikada nije postojala održiva državnost Ukrajine", kazao je tada Putin. Ruski autoritarni vođa nekoliko puta je sugerirao da Ukrajina nije prava država te je Ukrajince i Ruse opisivao kao jedan narod.

Potpuno netočan prikaz povijesti

Iako je istina da Ukrajina i Rusija imaju blisku prošlost, Putin je u svojem govoru ponudio izobličenu i povijesno netočni prikaz njihove zajedničke povijesti, piše IBTimes.

Rusija je na neki način "rođena" iz srednjovjekovne političke federacije koju su osnovali Vikinzi poznati pod nazivom "Kijevski Rusi", a Kijev im je bio glavni grad. Ruski grad Novgorod im je, također, igrao ključnu ulogu u povijesti carstva. I ime Rusija je došla kao "derivat" od Kijevskih Rusa.

I kao što je meme američkog veleposlanstva odlično objasnio današnji glavni grad Ukrajine bio je ključni igrač u Ukrajini prije nego je Moskva uopće postojala. Veliki dio teritorija današnje Ukrajine su tijekom povijesti osvajali ili su njime upravljala različita carstva ili kraljevstva - uključujući i Rusko Carstvo. Ukrajina je, također, bila i dio Sovjetskog Saveza.

No, povijesna je činjenica i da Ukrajina ima svoju povijest i kulturu. Ukrajinci su 1991. godine na demokratskom referendumu velikom većinom glasali za izlazak iz Sovjetskog Saveza. No, prema Putinovom iskrivljenom pogledu o ukrajinskoj budućnosti se treba upravljati iz Moskve. On je u ponedjeljak poslao ruske trupe u ukrajinsku regiju Donbas nakon što je priznao dvije ukrajinske regije Donjeck i Luhansk kao neovisne države. svi drugi osim Putina, te regije i dalje prepoznaju dao dio službenog ukrajinskog teritorija.

U međuvremenu se, u ponedjeljak navečer, osoblje američkog veleposlanstva u Ukrajini privremeno preselilo u Poljsku, nakon što su se ranije iz glavnog ukrajinskog grada Kijeva preselili u grad na sjeveru države Laviv.