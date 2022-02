Bijela kuća smatra da Rusija može napasti Ukrajinu u bilo kojem trenutku pa će predsjednik Joe Biden zbog toga za nedjelju sazvati sastanak nacionalnog vijeća sigurnosti, priopćeno je u subotu navečer. U kratkom se priopćenju Bijele kuće navodi da će nacionalno vijeće sigurnosti, glavno predsjednikovo savjetodavno tijelo za odluke o sigurnosnoj i vanjskoj politici, raspravljati o toj situaciji. Washington tvrdi da su ruske snage nagomilane uz ukrajinsku granicu spremne za napad.

U subotu je Rusija započela i strateški važne nuklearne vježbe koje uključuju lansiranje balističkih projektila, no tvrdi da one nisu povezane s raspoređivanjem vojnih snaga duž ukrajinske granice. Američki predsjednik Joe Biden rekao je u petak da ima razloga za vjerovati da će ruske snage napasti Ukrajinu sljedećih dana.

Eskalacija napetosti

Bojazan od ruske vojne intervencije u Ukrajini veća je no ikad zbog učestalog kršenja primirja između proruskih separatista i ukrajinskih vojnika koji od 2014. ratuju na istoku Ukrajine. Nekoliko sati prije priopćenja Bijele kuće, i NATO je objavio da očekuje da će ruska vojska izvesti sveobuhvatni napad na susjednu Ukrajinu.

"Svi znakovi ukazuju na to da Rusija planira potpuni napad na Ukrajinu", kazao je u subotu glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg u ARD-ovoj emisiji. Stoltenberg, koji sudjeluje na Konferenciji o sigurnosti u Münchenu, govorio je o neprestanom gomilanju ruske vojske u blizini granice s Ukrajinom. "Vojnici se ne povlače, kako tvrdi Rusija, već dolaze novi." Kazao je da postoje indikacije da Rusija priprema izliku za napad.

NATO je premjestio svoje osoblje iz glavnog ukrajinskog grada Kijeva u Lavov na zapadu zemlje i u Bruxelles iz sigurnosnih razloga. Američkog državnog tajnika Antonyja Blinkena zbunjuju motivi ruskog predsjednika Vladimira Putina koji se izgleda priprema napasti Ukrajinu.

Blinken je zbunjen

Zapadni čelnici duboko su zabrinuti time što je Rusija nagomilala više od 100.000 vojnika duž ukrajinske granice i poduzimaju intenzivne diplomatske napore da spriječe rat. Putin je ubrzao sve što je navodno želio spriječiti, rekao je Blinken u razgovoru za njemački list Süddeutsche Zeitung.

Na primjer, velika većina Ukrajinaca sada je protiv Rusije i želi da njihova zemlja uđe u NATO, kazao je. Uz to, NATO je sada snažniji što je posljedica ruskih "agresivnih mjera", ustvrdio. "To je on htio spriječiti, a sada zapravo tome pridonosi".

Blinken je još jednom upozorio Moskvu da ne napada Ukrajinu i najavio "mnoge teške sankcije" ako se to dogodi. Ako Rusija do tada ne napadne, on će se u srijedu sastati s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejom Lavrovom. Blinken, međutim, pretpostavlja da se Putin već odlučio na rat.