Američki veteran, koji je otišao u Ukrajinu kako bi se borio protiv Rusa, objavio je niz videa na Twitteru s prve crte bojišnice u kojima tvrdi da su Rusi ostavljali svoje mrtve po cesti koje su "jeli psi lutalice".

'Rusi odbijaju uzeti svoje mrtve'

Vojni veteran koji se hrabro bori na prvoj crti bojišnice u Ukrajini tvrdi da ruski vojnici ostavljaju svoje mrtve na cestama. Amerikanac James Vasquez otišao je u ratom razorenu zemlju ranije ovog mjeseca kako bi se borio protiv Rusa. Govoreći u kratkom videu ispod američke zastave, rekao je da bi mu bila "čast boriti se u dobroj borbi" protiv Rusa.

Nakon što je 14. ožujka stigao u Varšavu, Vasquez se pridružio Legiji stranaca i čini se da je od tada u središtu rata. Kada ne oslobađa ukrajinski teritorij od invazije Vladimira Putina, Vasquez dijeli informacije na Twitteru o stvarnosti života na bojišnici.

Ranije ovog tjedna tvrdio je da su ruski vojnici zbog žestokih borbi svoje mrtve prepuštali na milost i nemilost divljim psima. "Rusi odbijaju uzeti svoje mrtve. Svoje poginule vojnike ostavljaju na cesti da ih pojedu psi lutalice. Amerikanci nikada ne bi ostavili čovjeka ili leš iza sebe", rekao je.

Ovaj Amerikanac je također otkrivao informacije o tome koliko je ruskih vojnika i njihovih jedinica zarobljeno, tvrdeći da je on sam zarobio 159 vojnika. Neustrašivi Amerikanac pohvalio se na Twitteru da su on i njegova jedinica "očistili" ukrajinsko selo od Rusa. Ispod videa na kojem on i njegovi suborci poziraju ispred izgorjelog tenka, opisao je brutalnost koju su seljani pretrpjeli pod ruskom okupacijom.

"Ovo selo je već mjesec dana pod ruskom okupacijom, terorizirali su ljude i uzimali im hranu. Danas smo ušli, uništili smo sedam tenkova i bezbroj Rusa i tako oslobodili te ljude", napisao je.