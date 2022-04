Američki nuklearni bombarder primijećen je kako leti u blizini ruske granice. U pitanju je zastrašujuća poruka ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu nakon što je ruski tiranin navodno poslao bombardere naoružane nuklearnim oružjem u Švedsku, ali su ih presreli borbeni zrakoplovi, piše The Sun.

Prema podacima Flightradara, B-52H Stratofortress jučer je poletio iz zračne luke Cotswold. Švedski mediji izvijestili su dan ranije da su četiri ratna zrakoplova Vladimira Putina preletjela iznad Baltika prema otoku Gotlandu.

TV4, Expressen i Aftonbladet izvijestili su da su u formaciji bila dva bombardera Suhoj Su-24 i dva lovca Su-27. Bombarderi su navodno bili naoružani nuklearnim oružjem.

Švedska vojska još nije potvrdila incident, unatoč izvještajima u toj zemlji.

Pokušaj zastrašivanja

Ratni zrakoplovi poletjeli su iz ruske zračne baze u enklavi Kalinjingrad tijekom incidenta 2. ožujka. Izvori su rekli za TV4 kako se vjeruje da je taj potez bio namjerni pokušaj zastrašivanja Švedske.

Švedski zrakoplovi JAS 39 Gripen poslani su da presretnu zrakoplove koji su bili u švedskom zračnom prostoru oko jednu minutu. Stockholm je potvrdio presretanje ranije ovog mjeseca, ali izvješća o zrakoplovima naoružanima nuklearnim oružjem su se tek sad pojavila.

Su-24 su nadzvučni dvosjedi za napad koji su u upotrebi od prije pada Sovjetskog Saveza. Zrakoplove su tijekom aktualnog rata koristile i Rusija i Ukrajina. Prema Bulletin of the Atomic Scientists, Rusija ima najmanje 500 komada nuklearnog oružja dizajniranog za bombardere.

'Potpuno neprihvatljivo'

Švedske oružane snage odbile su komentirati navode o nuklearnom oružju kada ih je TV4 kontaktirao. U vrijeme upada zrakoplova, ministar obrane Peter Hultqvist je rekao: "Rusko kršenje švedskog zračnog prostora je naravno potpuno neprihvatljivo. To će dovesti do čvrstog diplomatskog odgovora Švedske. Švedski suverenitet i teritorij uvijek se moraju poštivati."

Vojska je izjavila da incident shvaća "vrlo ozbiljno" i označila je upad kao "neprofesionalan i neodgovoran". Šef zračnih snaga Carl-Johan Edström dodao je: "Ovo je neprofesionalna i neodgovorna akcija Rusije."

Švedska je u to vrijeme održavala vojne vježbe uz susjednu Finsku. Nijedna država nije članica NATO-a. Upad u zračni prostor također je uslijedio neposredno nakon što je Švedska obećala poslati vojnu pomoć Ukrajini, uključujući 5000 jedinica protutenkovskog oružja.

To je bio prvi put od 1939. da je Švedska poslala oružje bilo kojoj zemlji u ratu. Jörgen Elfving, bivši potpukovnik, rekao je za Aftonbladet da je incident pokrenuo pitanje treba li Švedska ući u NATO-u. "Ako sada imate sustav oružja koji može nositi nuklearno oružje i to čini, to nije svakodnevni događaj. Nitko ne upravlja nuklearnim oružjem, to nije rutinski događaj."

Bivši časnik rekao je da se takav incident nije dogodio od Hladnog rata. Ranije je prijavljeno da su ruski bombarderi nosili nuklearno oružje dok su bili na vježbi u blizini zapadnih zemalja. Godine 2015. je objavljeno da su Putinovi zrakoplovi u najmanje dva navrata nosili nuklearne bombe u blizini Ujedinjenog Kraljevstva.

Situaciju s ratom u Ukrajini možete pratiti iz minute u minutu OVDJE.