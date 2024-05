Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić jutros pred put u New York gdje će sudjelovati na zasjedanju Generalne skupštine UN-a posjetio je Hram Svetog Save.

"Pred put u New York zatražio sam blagoslov od Patrijarha srpskog gospodina Porfirija i pomolio se Bogu u našoj svetinji - hramu Svetog Save u Beogradu. Idem u New York da se borim svom snagom i srcem za budućnost naše zemlje. Silni su oni koji su protiv nas, ali Srbija je naša najveća svetinja. Mnogo je laži, ali je istina jedna i vječna. Naša trobojka će se ponosno vijoriti u New Yorku, a pod njenim okriljem će novu energiju u zalaganju za pravedniji svijet naći sve slobodarske zemlje, sve nacije koje se bore za dostojanstvo i pravdu, koja je dugo bila obesmišljavana i ponižavana.Živjela Srbija", napisao je Vučić na društvenim mrežama.

