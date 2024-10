Pazite se ako putujete u Austriju: Zbog ovog pravila možete izgubiti pet tisuća eura

Austrijski auto moto klub ÖAMTC i Austrijska servisna služba za pomoć na cestama ARBÖ upozoravaju vozače na pravila koja vrijede od 1. studenog.

Kako javlja Fenix, prema zakonskim propisima, osobni automobili u prometu moraju na kotače postaviti zimske gume. Navedena obveza odnosi se i na automobile s lakom ili teškom prikolicom, kao i manja teretna vozila. ÖAMTC upozorava da zakonodavac propisuje obveznu zimsku opremu od 1. studenoga ove do 15. travnja sljedeće godine.

Također treba voditi računa da ispravne zimske gume moraju imati jednu od sljedećih oznaka: M&S (blato-snijeg) ili M/S; M+S ili M.S. Iste oznake odnose se i na automobilske gume koje vrijede za sve sezone odnosno i zimi i ljeti. I te se gume smatraju zimskim gumama. Za njih vrijedi odredba da dubina profila ne smije biti manja od 4 milimetara. Ako su montirane zimske gume, onda sve četiri moraju biti gume za zimsku sezonu, poručuju iz ÖAMTC-a.

Žestoke kazne

Kao alternativu zimskim gumama, zakonodavac je predvidio i kombinaciju ljetne godine s lancima na najmanje dva pogonska kotača. To je dozvoljeno samo ako je cesta prekrivena snijegom ili ledom prolazna ili gotovo prolazna.

Za one koji ignoriraju odluke, zakonodavac je predvidio žestoke kazne. Prometna policija takve vozače može napisati kaznu i do 5 tisuća eura, u slučaju da u opasnost dovede druge sudionike u prometu. Ako to nije slučaj, onda kazna za nepridržavanje odredbe o obvezno postavljenim zimskim gumama iznosi 60 eura.

