Afganistanac planirao teroristički napad na dan predsjedničkih izbora. Uhitili ga

Dvadesetsedmogodišnji Afganistanac s prebivalištem u Oklahomi uhićen je pod sumnjom u planiranje terorističkog napada u ime Islamske države na američkom tlu na dan predsjedničkih izbora, 5. studenoga, objavila su u utorak američka pravosudna tijela.

Nasir Ahmad Tawhedi planirao je napad u ime Islamske države, navodi se u optužnici. Inače, živio je u Oklahomi sa ženom i jednogodišnjim djetetom nakon što je 2021. ušao u SAD s posebnom useljeničkom vizom.

Bio je korisnik posebnog programa imigrantskih viza, koje prima do 50 osoba godišnje, a dostupne su osobama koje su radile s američkim oružanim snagama ili pod vodstvom šefa misije kao prevoditelji ili tumači u Iraku ili Afganistanu. U optužnici nije navedeno je li Tawhedi u Afganistanu radio kao prevoditelj ili tumač. Prema sudskim dokumentima, američka federalna policija primijetila je pristupom Google računu Nasira Ahmada Tawhedija da on redovito konzultira propagandu Islamske države (IS).

Bio je u kontaktu putem Telegram poruka s osobom koju je federalna policija identificirala kao regruta IS-a. S tom je osobom razgovarao o svojim planovima da nabavi oružje i pošalje obitelj natrag u Afganistan.

Uhićen je u ponedjeljak s navodnim suučesnikom, maloljetnim bratom svoje supruge, tijekom tajnog sastanka s federalnim agentima s ciljem kupnje jurišnih pušaka i streljiva, objavile su američke pravosudne vlasti.

"Ministarstvo pravosuđa spriječilo je optuženikov plan da nabavi poluautomatsko oružje za izvođenje nasilnog napada u ime ISIS-a na američkom tlu na dan izbora", rekao je ministar Merrick Garland u izjavi.

Optužen je za pokušaj pružanja materijalne potpore ISIS-u i nabavu vatrenog oružja za počinjenje federalnog zločina ili terorizma, po dvije točke optužnice koje nose maksimalne kazne od 20 godina i 15 godina zatvora, priopćilo je Ministarstvo pravosuđa.

Militantna organizacija Islamska država ubila je i pogubila tisuće ljudi u ime svoje ekstremne vjerske interpretacije prije nego što je teritorijalno poražena u Iraku 2017. i Siriji 2019.

