U Kabulu bitka s vremenom. Samo je u srijedu iz afganistanske prijestolnice poletjelo 90 aviona s ljudima koji bježe od talibana, dosad je, uz pomoć američkih i savezničkih snaga, evakuirano više od 80 tisuća ljudi.

No, s približavanjem roka odlaska posljednjeg američkog vojnika s afganistanskog tla, 31. kolovoza, raste strah i kaos, ali i nasilje prema ljudima koji žele pobjeći.

Zbog toga tisuće Afganistanaca danima kod kabulske zračne luke čekaju spas. Oni koji su stigli do savezničkih vojnika u znatno su boljem položaju, iako i to nije garancija da će se na let i ukrcati i napustiti svoju zemlju s obzirom da talibani kontroliraju točke oko aerodroma, ne dopuštajući tako ikome da mu se približi.

Producentica RTL-a Danijela Habek, pola je godine živjela i radila na televiziji u Kabulu. Od jednog je suradnika primila uznemirujuću snimku. Njegov prijatelj jutros je pokušao proći talibansku barikadu. "Udarili su me! Pokušao sam... i udarili su me... Vidite, ovo mi se dogodilo dok sam pokušao doći do aerodroma“.

Snimka ne prikazuje što se točno dogodilo, no čuje se pucanj zbog čega čovjek koji je snimku i ustupio RTL Direktu smatra da je njegov prijatelj ubijen.

Zakopao hard disk u vrtu kuće

RTL-ova producentica u kontaktu je s tri afganistanske obitelji koje, kako govori, ne žele riskirati. Zbog toga sjede kod kuće i nadaju se da će ih netko organizirano uvesti na aerodrom.

"Čuli smo da pretražuju kuću po kuću kako bi pronašli novinare i ljude iz medija, mi smo se požurili i spalili sve dokumente. Ja sam spalio svoj hard disk i ostavio ga u vrtu svoje kuće“, kazao je sugovornik iz Afganistana za RTL Direkt.

"Bio sam kod aerodroma tri dana, pokušao sam više puta doći do aerodroma, ali talibani su pucali prema meni, tukli su i mene i moju obitelj, tako da nisam uspio doći na aerodrom“, dodao je.

Ministarstvo vanjskih poslova trebalo bi izaći u susret

Sve podatke spomenutog sugovornika i njegove obitelji, uz još dvije druge, RTL-ova je producentica prošlog tjedna poslala Ministarstvu vanjskih poslova. Smatra da bi im naše ministarstvo trebalo izaći u susret.

"Mislim da bi barem za one obitelji za koje mogu garantirati, ljudi koje su dolje radili, bez obzira jesu li radili za vojsku ili za medije, mislim da bi naše ministarstvo trebalo izaći u susret", poručila je Danijela Habek.

Ministarstvo nije odgovorilo na upit što je s molbom za te tri obitelji, a ministar vanjskih poslova iz Budimpešte je ponovno poručio da je plan primiti 20 Afganistanaca.

"Jedno je pitanje ljudi koji su pomagali unutar Europske službe za vanjsko djelovanje i naših vojnika u NATO-u prema kojima imamo određenu obvezu, a drugi aspekt su izbjeglice koje opterećuju cijelu međunarodnu zajednicu", rekao je Gordan Grlić Radman, hrvatski ministar vanjskih poslova.

RTL-ov sugovornik nada se da će mu se javiti netko iz Hrvatske. "Znate, moja supruga je vrlo poznata osoba među ljudima, ona je glumica. Zato mi je teško izlaziti iz kuće, svi govore 'žena mu je glumica, on radi za medije', ne mogu živjeti u ovakvoj situaciji. Zato sam napisao molbu hrvatskoj Vladi da mi pomogne da iziđem iz ove situacije“, zaključio je.