98. je dan rata u Ukrajini

Biden: SAD će Ukrajini dati napredne raketne sustave

Ruske snage napale Sjeverodonjeck

8.13 - Sergij Hajdaj, čelnik vojne administracije u regiji Lugansk rekao je kako se ruske snage skupljaju u gradu Sjeverodonjecku te da su u utorak napali grad sa skoro svih strana.

"Sad kontroliraju većinu grada", rekao je, prenosi CNN. Istaknuo je i kako su uništili dio infrastrukture, industrijske pogone i brojne domove u gradu i okolici. Hajdaj je rekao i da su Rusi pogodili spremnik dušične kiseline u kemijskom pogonu.

7.13 - Ruske nuklearne snage održavaju vježbe u pokrajini Ivanovo, sjeveroistočno od Moskve, objavila je u srijedu novinska agencija Interfax pozivajući se rusko Ministarstvo obrane. Oko 1000 vojnika vježba u intenzivnim manevrima koristeći više od 100 vozila, uključujući lansere interkontinentalnih balističkih projektila Yars, navodi Ministarstvo.

6.47 - Američki predsjednik Joe Biden izjavio je da će Sjedinjene Države dati Ukrajini naprednije raketne sustave i strjeljivo kako bi "preciznije gađali ključne ciljeve na bojnom polju".

U članku u New York Timesu u utorak, Biden je rekao: "Brzo smo krenuli u slanje Ukrajini znatne količine oružja i strjeljiva kako bi se mogla boriti na bojnom polju i biti u najjačoj mogućoj poziciji za pregovaračkim stolom."

Visoki dužnosnik Bidenove administracije izjavio je tijekom dana kako će Sjedinjene Države Ukrajini dati M142 visoko pokretni topnički raketni sustav (HIMARS), kako poboljšali sposobnosti Kijeva na bojnom polju dok se bori protiv ruskih osvajača.

"Te sustave Ukrajinci će koristiti za odbijanje ruskog napredovanja na ukrajinskom teritoriju, ali neće se koristiti na ciljevima na ruskom teritoriju", rekao je dužnosnik novinarima.

Jučer - Ruske snage sada kontroliraju oko 70 posto Severodonjecka, a teške borbe su u tijeku u istočnom ukrajinskom gradu, rekao je regionalni guverner za Sky News. Rusi su u zračnom napadu pogodili spremnik dušične kiseline u gradu Severodonjecku, rekao je lokalni ukrajinski guverner, prenosi Sky News. U objavi na Telegramu, Serhij Hajdaj pozvao je lokalne stanovnike da ne napuštaju skloništa zbog opasnosti koju predstavljaju otrovne pare iz spremnika kiseline. Hajdaj je objavio fotografiju na kojoj se iznad stambenih zgrada može vidjeti veliki ružičasti oblak. Nije dao informacije o žrtvama. "Stanovnici regije ne izlazite iz skrovišta", napisao je, pozivajući ljude da koriste gas maske.

Severodonjeck je postao žarište rata, a za ruske snage je ključna meta.

Ako Rusija zauzme grad, to bi Moskvi dalo kontrolu nad cijelom regijom Luhansk i to bi bila njezina najveća pobjeda u invaziji do sada. Sky News nije mogao neovisno provjeriti ove tvrdnje."Veći dio" Severodonecka, najvažnijeg grada na istoku Ukrajine gdje se vode žestoke borbe između Rusa i Ukrajinaca, sada je pod kontrolom ruske vojske, rekao je u utorak guverner luhanske oblasti Serhij Hajdaj. "Nažalost, danas ruski vojnici kontroliraju veći dio grada", rekao je na ukrajinskoj televiziji, ocijenivši da je "razoreno 90 posto" Severodonecka.

Rekao je da je život "pakao" za ljude koji još uvijek žive u Luhansku - nema struje, plina i vode, a regija je pod stalnim bombardiranjem što onemogućuje ulazak humanitarne pomoći. I rekao da je vidio mnogo primjera navodnih ratnih zločina. "Naša djeca umiru. Rusi bacaju bombe na škole u kojima se ljudi skrivaju", rekao je.