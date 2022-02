Nakon objave najnovijih ekonomskih sankcija protiv Rusije razgovarali smo s Nevenom Vidakovićem, poznatim hrvatskim ekonomistom i konzultantom o mogućem dometu sankcija, ali i o njihovom utjecaju na hrvatsku gospodarsku sliku.

NET.HR: Kakvo je vaše razmišljanje: može li se ekonomskim sankcijama protiv Rusije - koje su već startale, ali se najavljuju i novi koraci - nanijeti ozbiljan udarac ruskoj ekonomiji ili sve ove sankcije koje se najavljuju ne mogu bitnije utjecati na budućnost Rusije?

Vidaković: Rusija je pod sankcijama već godinama. Tako da sankcije EU i SAD-a imaju jako mali utjecaj. Sankcije bi imale velikoga učinka samo kada bi sve države na svijetu nametnule sankcije i izolirale Rusiju, a to je malo vjerojatno. Najjače sankcije si EU ne može dopustiti, a to je prestanak kupnje nafte i plina od Rusije. Tako da je to prijetnja koja ima malo učinka.

Smiješna je najave predsjednika Bidena da neće dozvoliti da Rusija izdaje obveznice na tržištima EU i SAD-a, pa ruski državni dug je toliko mali da im ta tržišta niti ne trebaju. Znači više se radi o ispraznoj političkoj priči nego o stvarnom ekonomskom učinku i dobrom taktičkom potezu.

NET.HR: Koja je najveća slabost Rusije i čime bi je se, u ekonomskom smislu - moglo najviše kazniti?

Vidaković: Prestankom kupnje energenata i da ih Kina izolira, a s obzirom da je SAD uništio svoj odnos s Kinom to se neće dogoditi. Jasno je da Rusija EU baš ne shvaća ozbiljno niti smatra EU faktorom u odlučivanju. Kada netko ima tako jaku poziciju onda je teško ekonomske djelovati protiv njega.

NET.HR: Kako je reagiralo tržište kapitala i vrijednosnica na agresiju Rusije prema Ukrajini?

Vidaković: Nakon invazije se dogodilo ono što se uvijek događa: indeksi su pali, zlato i nafta su narasli. Na kraju dana jučer indeksi u SAD-u su bili u velikom plusu što je također standardno ponašanje. Kako glasi poslovica: kupujte kada je krv na ulicama. Ono što je po meni najvažnije jeste da su na najavu invazije državne obveznice naglo skočile, ali su onda pale. To je posebno važno jer investitori jasno govore da im je važniji problem inflacije i postojanosti državnoga duga od invazije.

Posebno je važno da su talijanske obveznice nakon objave invazije naglo skočile i onda odmah pale. To znači da svi nastavljaju likvidirati svoje pozicije u državnom dugu visoko zaduženih zemalja u EU kao što je Italija i da se scenarij problema državnoga duga koji sam najavio nastavlja bez obzira na invaziju. Po meni problem državnoga duga je još uvijek važniji od invazije. Sama invazija je samo još više naglasila nestabilnost državnih financija Italije, Francuske i sličnih prezaduženih država.

NET.HR: Što bi se moglo događati s gospodarskom slikom EU u slučaju da se rat intenzivira?

Vidaković: Ona slabi. Rat samo još više naglašava sve probleme koji postoje. Ekonomski rast u EU usporava, veliki plan EU, „Next generation“, ne daje željene rezultate. Inflacija raste, a političari se ne bave tim problemima nego opet daju fraze kao „žestoko osuđujemo“ ili slično. Po meni rat samo može intenzivirati probleme koji već postoje, a nitko ih ne rješava. Hrvatska će sada snositi posljedice politike da hranu, energiju, financije treba prodati strancima. Najgore je kada drugi odlučuju o tvojoj sudbini.

Nemamo kapaciteta za strateške poteze, a od bilo kakvih taktičkih se odustale. HNB je već rekao da neće ništa napraviti da se bori protiv inflacije. Vladi je najvažnije da se puni proračun, a i opterećena je sa unutrašnjim problemima korupcije. Nakon godina negativne selekcije kadrova, slušanja loših ekonomskih savjeta i nedostatka bilo kakvoga strateškoga planiranja sve dolazi na naplatu. Kao i kod svake odluke: pobjednik radi puno računanja prije bitke, a poraženi nakon bitke. Mi nikada ništa ne računamo i sada plaćamo cijenu dugoročnoga nedostatka vizije. Sve u svemu jako loše.

NET.HR: Koje bi mogle biti posljedice za hrvatsko gospodarstvo? Koje su nam najranjivije točke u slučaju intenziviranja rata i uvođenja sankcija s obzirom da u plinskoj opskrbi gotovo isključivo ovisimo o Rusiji, vlasnici jedne od najvećih hrvatskih kompanija, Fortenova grupe, su ruske banke itd.?

Vidaković: Tu je opet moj stav jasan. Nemamo kapacitete, prepušteni smo drugima i sada moramo snositi posljedice. Rat sam po sebi će samo malo pojačati probleme koje ćemo morati preboljeti i platiti cijenu za to. Prošlu krizu smo platili sa 6 godina pada BDP-a i gubitkom od 180 000 radnih mjesta. Rohatinski je tada rekao da će braniti tečaj pod svaku cijenu. Vi ste novinar, pitajte provoditelje monetarne i fiskalne politike da li ćemo i ovaj puta morati platiti cijenu i neka nas obavijeste koja će to cijena biti ili barem da li će biti jednako grozna kao i prošli puta kada smo plaćali cijenu. Ja osobno nisam sklon plaćati cijenu za tuđe greške. Dosta toga.

NET.HR: Je li izgledno da bi rat u Ukrajini mogao utjecati i na euro?

Vidaković: Rat u Ukrajini je potvrdio da Euro nije globalna valuta. Dolar je ojačao, a Euro je oslabio prema svim valutama. Slabost i neozbiljnost EU su potvrdila i kretanja na tržištu obveznica. Uprava će se ovi ekonomski problemi intenzivirati u nadolazećim mjesecima i sve slabosti EU i Eura će izaći na vidjelo.