Preminulo je 9 osoba

Hospitalizirano je 408 pacijenata, od toga je 35 pacijenata na respiratoru

U protekla 24 sata, utrošeno 44.268 doza cjepiva

Stožer odobrio produljenje radnog vremena ugostiteljskih objekata

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Johnson: 'Rast zaraza izaziva ozbiljnu zabrinutost'

15.15 - Rastući brojevi zaraženih i hospitaliziranih zbog covida-19 predmet su "ozbiljne, ozbiljne zabrinutosti", rekao je u subotu britanski premijer Boris Johnson, dodajući da je manje optimističan oko otvaranje zemlje nego je to bio u svibnju.

"Jasno je da je indijska varijanta zaraznija i isto je tako istina da brojevi rastu, te da je razina hospitaliziranih u porastu", rekao je za Sky News.

"Sada ne znamo točno u kojoj mjeri će to dovesti do smrtnih slučajeva ali je jasno da je to predmet ozbiljne, ozbiljne zabrinutosti", kazao je.

Očekuje se da bi Johnson trebao u ponedjeljak izložiti hoće li doći do planiranog ukidanja restrikcija 21. lipnja ili će ga rastući broj slučajeva primorati da to odgodi.

Brodsko-posavska županija: Jedan novi slučaj

15.14 - Stožer civilne zaštite Brodsko-posavske županije izvijestio je u subotu kako je u toj županiji zabilježen jedan novi slučaju zaraze koronavirusom, dok na području Požeško-slavonske županije nije bilo novih slučajeva zaraze koronavirusom

Na bolničkom liječenju su 24 osobe, od kojih tri osobe pri liječenju trebaju potporu respiratora. Mjerom samoizolacije u Brodsko-posavskoj županiji obuhvaćeno je 318 osoba.

Županijski stožer uputio je javni poziv svima zainteresiranim za cijepljenje protiv koronavirusa s područja koje gravitira Slavonskom Brodu da to mogu učiniti 15.lipnja od 15 do 20 sati, oni će drugu dozu primiti 12.srpnja od 15 do 20 sati.

Drugi termin je 16.lipnja u vremenu od 8 do 13 sati, a drugu dozu pacijenti će primiti 12.srpnja od 8 do 13. Treći termin je 17.lipnja od 8 do 13 sati, a ova skupina drugu dozu cjepiva primit će 15.srpnja od 8 do 13 sati. Četvrti termin je 18.lipnja u vremenu od 15 do 20 sati, a ova skupina drugu dozu cjepiva primit će 15.srpnja od 15 do 20 sati.

Požeško-slavonska županija: Nema novih slučajeva

15.13 - Na području Požeško-slavonske županije u subotu nije bilo novih slučajeva zaraze koronavirusom. Prema podacima Stožera civilne zaštite u ovoj županiji od zaraze koronavirusom trenutno se liječi 14 osoba. Među oboljelima tri osobe su na bolničkom liječenju. Mjerom samoizolacije u Požeško-slavonskoj županiji obuhvaćeno je 86 osoba.

Zagreb: 21 novi slučaj

13.16 - U Zagrebu je u posljednja 24 sata zabilježena je 21 novooboljela osoba od covida-19, priopćio je u subotu Nastavni zavod za javno zdravstvo (NZJZ) "Dr. Andrija Štampar".

Broj potencijalno ozdravljenih, odnosno oporavljenih osoba je 68.368, što je 36 osoba više nego jučer.

Trenutno su u Zagrebu 237 aktivna slučaja.

Tijekom proteklog dana, zbog pozitivnog nalaza testa na koronavirus kod dva učenika srednjih škola, mjera samoizolacije izrečena je za 46 učenika srednjih škola.

U domovima za starije i nemoćne osobe i drugim ustanovama socijalne skrbi na području grada Zagreba u protekla 24 sata nisu dijagnosticirani novooboljeli djelatnici niti korisnici.

Splitsko-dalmatinska županija: Devet novih

13.01 - U Splitsko-dalmatinskoj županiji u posljednja 24 sata bilo je devet novooboljelih od covida-19 a nije zabilježen ni jedan smrtni slučaj, doznaje se u subotu županijskom Stožeru civilne zaštite.

Prema izvješću Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije obrađeno je 525 testova, a među novozaraženima pet je iz Splita, dvoje iz Trilja dvoje te po jedan iz Gradca i Šestanovca.

"Od ukupnog broja novooboljelih pet osoba su kontakti prethodno oboljelih dok se ostali epidemiološki obrađuju. Ukupno se 830 osoba nalazi u samoizolaciji, na bolničkom liječenju ih je 26, dok se četiri osobe nalaze na respiratoru. Prema izvješću KBC-a Split u protekla 24 sata nema umrlih osoba", izvijestio je Stožer.

Imamo 125 novozaraženih i devet preminulih

12.13 - U posljednja 24 sata zabilježeno je 125 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 1128

Među njima je 408 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 35 pacijenata.

Preminulo je 9 osoba.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno su zabilježene 358 504 osobe zaražene novim koronavirusom, od kojih su 8132 preminule, ukupno su se oporavile 349 244 osobe od toga 195 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 6 445 osoba.

Do danas je ukupno testirana 2 074 221 osoba, od toga 4 701 u posljednja 24 sata.

Zaključno s 11. lipnja utrošeno je 2 087 157 doza cjepiva. Dosad su 1 401 647 osoba cijepljeno s najmanje jednom dozom, među kojima je njih 685 510 primilo obje doze. Na dan 11. lipnja utrošeno je 44 268 doza cjepiva.

Ličko-senjska županija: Jedan novi slučaj

12.06 - Na COVID-odjelu Opće bolnice Gospić u posljednja 24 sata preminula je žena rođena 1943. godine, a testiranjem je otkrivena jedna novooboljela osoba od infekcije COVID-19.

Novooboljela osoba, navodi Županijski stožer civilne zaštite, s područja je Otočca, i u tijeku je epidemiološka obradba kontakata oboljele osobe.

Od infekcije COVID-19 do sad je na području Ličko-senjske županije oboljelo 4.611 osoba, od kojih su aktivna 22 slučaja. Preminulo je 157 osoba, a izliječene su 4.132 osobe.

Karlovačka županija: Petero novozaraženih

12.05 - U posljednja 24 sat na području Karlovačke županije otkriveno je pet novooboljelih osoba zaraženih covidom-19 te nije bilo preminulih osoba, priopćio je Stožer civilne zaštite.

Testiranjem PCR testom otkrivena je jedna novooboljela osoba, s područja Karlovca, a brzim testom za otkrivanje antigena otkrivene su četiri pozitivne osobe, od kojih su tri s područja Duge Rese i jedna s područja Ogulina.

Iz covid odjela Opće bolnice Karlovac otpuštene su četiri osobe, još ih je deset na bolničkom liječenju, među kojima su dvije osobe na respiratorima. U Općoj bolnici Ogulin na liječenju je jedna osoba.

Dubrovačko-neretvanska: Četvero novih

12.01 - U Dubrovačko-neretvanskoj županiji četiri su nova slučaja zaraze koronavirusom, a oporavile su se četiri osobe, izvijestio je u subotu županijski stožer civilne zaštite.

Zaražene su dvije muške i dvije ženske osobe i to dvije iz Ploča, te po jedna iz Metkovića i Opuzena. Od četiri oporavljene osobe dvije su iz Opuzena, te po jedna iz Dubrovnika i Ploča.

U posljednja 24 sata obrađen je 391 uzorak, a od početka pandemije ukupno 78 593. U dubrovačkoj bolnici hospitalizirane su tri osobe pozitivne na koronavirus.

U samoizolaciji su 162 osobe, a u posljednja 24 sata zabilježeno je osam kršenja te mjere, sve na granici, što je ukupno 809 od početka pandemije.

Istarska županija bez novozaraženih; jedna osoba umrla

11.17 - U Istarskoj županiji u posljednja 24 sata nije zabilježena ni jedna covid-19 pozitivna osoba, ali je jedna preminula.

Tijekom protekla 24 sata u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitana su 183 uzorka na covid-19 i svi su negativni“, izvijestio je u subotu Stožer civilne zaštite Istarske županije.

Od jučer su se oporavile tri osobe, a u samoizolaciji je njih 433. Na Odjelu za infektologiju pulske Opće bolnice na liječenju je osam pacijenata. Nažalost, u Općoj bolnici Pula preminula je 88-godišnja žena zaražena covidom-19 koja je imala pridružene kronične bolesti.

U Rusiji nagli porast zaraza

10.49 - Rusija je izvijestila o 13.510 novih slučajeva koronavirusa u subotu, peti dan naglog porasta s kojim je dnevni broj zaraženih došao do najviše tromjesečne razine.

To je objavljeno dan nakon što je moskovski gradonačelnik rekao da očekuje vrhunac broja zaraženih u glavnom gradu u lipnju ili srpnju.

S novim slučajevima prijavljenim u protekla 24 sata broj zaraženih u zemlji iznosi 5.193.964. Vladina radna skupina za koronavirus priopćila je da je umrlo još 399 ljudi, što je povećalo broj umrlih u državi na 126.073.

Savezna agencija za statistiku, koja vodi zasebne podatke, objavila je da je Rusija zabilježila oko 270.000 smrtnih slučajeva povezanih s covidom-19 između travnja 2020. i travnja 2021. godine.

Primorsko-goranska županija: 16 novozaraženih

10.36 - U Primorsko-goranskoj županiji u posljednja 24 sata potvrđena je zaraza koronavirusom kod 16 osoba ili 3,5 posto od 458 testiranih, izvijestili su u subotu iz županijskog Stožera civilne zaštite. Ozdravile su 23 osobe, a u županiji aktivan 171 slučaj covida-19.

U bolnici se liječi 16 osoba, od kojih dvoje uz pomoć respiratora. Udjel hospitaliziranih osoba u boju aktivnih slučajeva covida-19 je 9,3 posto.

Veći dio novozaraženih su radnoaktivne osobe iz Rijeke i okolice.

Osječko-branjaska županija: Četvero novozaraženih

10.25- Jedna osoba je umrla a kod četiri je potvrđen covid-19 u posljednja 24 sata u Osječko-baranjskoj županiji, izvijestio je u subotu Stožer civilne zaštite.

, od kojih su četiri bila pozitivna na koronavirus. U tom vremenu preminula je jedna osoba, izvijestio je u subotu osječko-baranjski

Na bolničkom liječenju je 18 osoba te više nijedan pacijent nije na respiratoru u KBC-u.

U posljednjih 24 sata preminula je jedna osoba rođena 1940. godine, a na području županije trenutno je u samoizolaciji 418 osoba.

Zagrebačka županija: 14 novih

10.21 - U Zagrebačkoj županiji je u posljednja 24 sata zabilježeno 14 novooboljelih osoba od covida-19, a ozdravile je 20 osoba, priopćio je u subotu županijski Stožer civilne zaštite.

U županiji je trenutno aktivno 191 slučajeva zaraze.

Pet je novooboljelih iz Zaprešića i Velike Gorice, dvoje u Svetoj Nedjelji te po jedan u Samoboru i Svetom Ivanu Zelini.

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije na području Zagrebačke županije od početka pandemije do subote evidentirano je 30.293 osoba kojima je potvrđena bolest uzrokovana koronavirusom, izliječeno je 30.027 osoba, a 75 osoba je preminulo.

Varaždinska županija: Troje novozaraženih

9.55 - Tri nova slučaja zaraze covidom-19 evidentirana su u Varaždinskoj županiji tijekom posljednja 24 sata, a ozdravila je 21 osoba, izvijestio je u subotu Stožer civilne zaštite te županije.

Preminulih osoba pozitivnih na Covid-19 nije bilo treći dan zaredom.

U Općoj bolnici Varaždin na liječenju je 59 osoba s težom kliničkom slikom, šest manje u odnosu na jučer. Tri pacijenta nalaze se i dalje u jedinici intenzivnog liječenja na respiratoru.

Međimurska županija: Pet novozaraženih

9.29 - Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije u protekla 24 sata evidentirano je pet pozitivnih nalaza, među 66 testiranih uzorka, izvijestio je u subotu županijski Stožer civilne zaštite,

U protekla 24 sata oporavilo se 14 osoba, pa je broj pozitivnih osoba 92.

U Županijskoj bolnici Čakovec hospitalizirano je 19 pacijenata pozitivnih na covid-19, u protekla 24 sata hospitalizirana su tri pacijenta, otpuštena su četiri pacijenta, a na invazivnoj respiraciji nalazi se jedan pacijent. U protekla 24 sata nema preminulih osoba.

Tijekom današnjeg dana se nastavlja akcija cijepljenja u Međimurskoj žup

Nema novozaraženih u Bjelovarsko-bilgoorskoj

9.19 - Na području Bjelovarsko-bilogorske županije u posljednja 24 sata nema potvrđenih novih slučajeva zaraze koronavirusom, priopćili su u subotu iz županijskog Stožera civilne zaštite.

U Općoj bolnici Bjelovar trenutno je na liječenju pet pacijenta zaraženih koronavirusom od kojih je jedan na respiratoru, a na opservaciji su tri pacijenta.

U samoizolaciji na području Bjelovarsko-bilogorske županije nalazi se 221 osoba.

U Koprivničko-križevačkoj tri nova slučaja

9.06 - Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije izvijestio je u subotu da su u posljednja 24 sata u toj županiji potvrđena tri nova slučaja covida-19. Na području županije trenutno je aktivno 26 slučaja, ozdravilo je šest osoba, a na bolničkom se liječenju nalazi pet osoba.

Od početka pandemije na području županije bolest je potvrđena kod 8158 osoba, a tijekom jučerašnjeg dana izuzeto je 50 uzoraka sa sumnjom na covid-19.

Šest novooboljelih od covida-19 u Sisačko-moslavačkoj županiji

8:43 U Sisačko-moslavačkoj županiji zabilježeno je šest novooboljelih od covida-19, izvijestio je u subotu Stožer civilne zaštite. Radi se o dvije osobe s područja Kutine, dvije s područja Popovače, jednoj osobi s područja općine Velika Ludina i jednoj osobi s područja Petrinje.

Britanska kraljica odala priznanje tvorcima cjepiva AstraZenece

8:38 Među Britancima koji su odigrali ključnu ulogu u borbi protiv pandemije koronavirusa i kojima je posebno priznanje odala kraljica Elizabeta osobito mjesto zauzimaju znanstvenici Sveučilišta Oxford koji su izumili cjepivo Astra Zenece protiv covida-19, objavila je u petak britanska vlada. Sarah Gilbert, znanstvenica s Oxford Jenner Institutea, koja je bila koautor u razvoju cjepiva dobit će titulu dame, dok će direktor instituta Adrian Hill biti proglašen počasnim vitezom.

Andrew Pollard, čelnik skupine s Oxforda koja je vodila ispitivanje cjepiva biti će proglašen vitezom prvog reda, a također i Peter Horby i Martin Landray, znanstvenici s Oxforda koji su vodili ispitivanje koje je utvrdilo da se deksametazon može koristiti za liječenje teško bolesnih pacijenata zaraženih covidom-19.

"Priznanja povodom kraljičina rođendana prilika su da odamo počast onima koji su nadišli sebe služeći svojoj zemlji", kazao je u priopćenju tim povodom premijer Boris Johnson. "Tijekom pandemije vidjeli smo svakoga dana nebrojene primjere herojstva", istaknuo je.