„Što se babi htilo, to se babi snilo“, prokometirala je u narodnom tonu Vesna Vučemilović, saborska zastupnica Hrvatskih suverenista, bivša istaknuta članica Domovinskog pokreta, istup Hrvoja Zekanovića, donedavnog lidera Hrvatskih suverenista koji je nakon izbacivanja iz stranke u potrazi za novim političkim rješenjem, pa svemu sudeći, sve bliži suradnji s HDZ-om.

U intervjuu za Novi list Hrvoje Zekanović je najavio moguće osnivanje novog kluba koji bi bio „oporbeno-vladajući“, poput kluba Zurovec-Bajs-Kajtazi, no, evidentno je da on suradnju s HDZ-om ne smatra nikakvih grijehom ili prevarom birača. Dapače, po prvi put je jedna osoba iz desnog bloka koji je na posljednjim parlamentarnim izborima izborio 16 zastupničkih mjesta javno izjavila da su svi oni išli na izbore s mišlju o mogućem vladanju zajedno s HDZ-om, a i danas im je to – kaže Zekanović, i dalje u mislima.

„Pouzdano znam da smo u predizbornoj koaliciji, koju su činili Domovinski pokret, Hrvatski suverenisti i još neki, svi priželjkivali da ćemo biti potrebni HDZ-u za sastavljanje Vlade. Kada se ispostavilo da Plenković ima većinu i bez nas 16 izabranih zastupnika, bili smo u šoku i nevjerici. Svi se ti zastupnici danas nadaju da će nakon idućeg izbornog ciklusa biti s HDZ-om, koji je ipak najjača stranka desnog centra, makar su se približili centru“, izgovorio je Zekanović u intervjuu za Novi list.

Vučemilović: Nije on bio lider na desnici

„Možda je on priželjkivao, ali mi sigurno nismo“, rezolutna je Vesna Vučemilović, jedna od šesnaest koje je Zekanović sada odlučio predstaviti kao predizborne zaljubljenike u HDZ. „Mogu se naći moje precizne izjave. U izbornoj noći na parlamentarnim izborima na pitanja novinara jesu li počeli zvoniti telefoni, jesmo li spremni na dogovor, odgovorila sam da je – moj telefon ugašen. Kada sam na lokalnim izborima bila kandidatkinja za županicu, izričito sam govorila da sam protiv koalicije s HDZ-om. Kod mene nema nikakvih dilema. Bila sam i ostala desno, bila sam i ostala oporba ovakvom HDZ-u“, kaže Vučemilović u razgovoru za Net.hr.

„Svi mi kada ulazimo u izbornu utakmicu mislimo na to što bismo učinili da smo na vlasti. I govorimo o tome kako bismo mijenjali stvari na bolje. Ali mnogo toga se može i iz oporbe. I kritički govoriti, i nuditi rješenja. Vlast će se praviti da se protivi, a onda za mjesec-dva vidimo da pokušavaju ugraditi naša rješenja. Mislim da je u politici iznimno važan i osobni integritet, ustrajati na onim idejama s kojima si se predstavljao biračima. Jer ljudi to pamte. I vide ako smo ih izigrali. Mi smo tu zbog svojih birača, a Hrvoje Zekanović se mora pitati je li izigrao svoje birače. Jesu li oni očekivali ovakve postupke“, kaže Vesna Vučemilović.

Naglašava da na neki način i razumije kolegu Zekanovića koji se sada našao u Saboru bez kluba zastupnika – jer djelovanje kroz klub nosi značajnu sigurnost. I želi mu sreću. Podsjeća da se i ona nakon izbacivanja iz Domovinskog pokreta našla u sličnoj situaciji, ali naglašava da za nju nije bilo zamislilo rješenje da se pokuša „skrasiti“ tako da iznevjeri svoje birače. Moj prirodni izbor su bili Hrvatski suverenisti, jer su desno i jer smo zajedno išli na izbore, kaže. Žao joj je što kolega Zekanović nije bio u stanju „stati na loptu“ i nastaviti svoj rad kroz Klub Suverenista.

„Nije točno da smo ga izbacili zato što on zagovara cijepljenje, nego zato što nas je sve, i Most, i Domovinski pokret i Suvereniste, optužio za veliki broj umrlih. To je nedopustivo i neljudski. Ali takav je Hrvoje Zekanović…Malo su mu brži samari, nego konji“, kaže Vučemilović. Ona smatra da Zekanovićevo zbližavanje s HDZ-om neće biti značajan gubitak za desnu oporbu jer on, prema njezinom sudu, nikada nije bio lider desnice. „Bio je prepoznatljiv, žestoko je nastupao, bio je osebujan. Ali nije bio lider desnice, i ne može se govoriti o tome da će ovo što radi bitno narušiti utjecaj desnice u Hrvatskoj. Sve brojke s parlamentarnih i lokalnih izbora govore da postoje građani koji traže desno rješenje, a oni će znati prepoznati tko je ostao principijelno na pravoj strani“, zaključuje Vučemilović.

Radić: Tempi passati...

Ni Mario Radić, jedan od kreatora Domovinskog pokreta, danas zamjenik predsjednika stranke Ivana Penave, ne smatra da će Zekanovićev novi politički put biti značajan gubitak za desnicu. „A što je zapravo desnica u Hrvatskoj? Ne postoji jedinstvena desna platforma. Oko nekih tema se slažemo, prije svega oko pitanja suvereniteta, ali oko mnogih tema svaka stranka vodi svoju politiku. Mi smo sada fokusirani na obnovu, borbu protiv korupcije… Dajemo kvalitetu i stranka raste. Evo prošli tjedan smo imali presicu o poljoprivredi i umjetnom gnojivu, i evo Vlada ovaj tjedan uzima naša rješenja. Dakle, pokrećemo stvari i iz oporbe. Za nas je posve nerelevantno to što radi Hrvoje Zekanović“, kaže Radić za Net.hr.

„Andrejev HDZ je širok kao ciganska torba. Od Gorana Dodiga, proljećara, do Pupovca. Uklopit će se Zeko u tu torbu bez problema, uostalom već je bio u toj „torbi“…“, komentira Radić zbližavanje Zekanovića s HDZ-om.

A kako to da se on onda našao na njihovoj listi prije prošlih parlamentarnih izbora? „Loša kadrovska politika je dio kadrovske politike. A tu mislim na kreiranje izbornih lista. No, svatko je krojač svoje sudbine. Nek Zekanović dalje vrti svoj globus i mašta koliko želi…“, kaže Mario Radio.

Na naše inzistiranje da pojasni je li Zekanović u pravu kada kaže da su svi oni prije parlamentarnih izbora „maštali“ o tome da kreiraju vlast s HDZ-om, Radić ga ne demantira direktno i podsjeća da su oni htjeli preuzeti vlast. „Poznato je kako smo mi vodili kampanju, i da je naš fajt s HDZ-om obilježio cijele izbore. Ali za mene je to prošlost, tempi passati, nas zanima budućnost. Cilj svake politike je doći na vlast. Ali ne pod svaku cijenu i s bilo kime“, zaključuje Radić.