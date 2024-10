A ŠTO JE TOČNO PO SRIJEDI? / Zokiju klizi pod nogama: Vlada misli da je možda došlo do urušavanja tunela kojeg Milanović kopa do Moskve

Vraćamo se vijestima iz Hrvatske gdje je nakon svih onih napada Andreja Plenkovića Zoranu Milanoviću na Pantovčaku počelo lagano kliziti pod nogama. Zašto je na Pantovčaku došlo do otklizavanja sa zacrtanog pravca ne zna se, ali je primijećeno da klizi više udesno nego ulijevo. Geolozi nagađaju da je to izravna posljedica asimetričnog rata na kojeg je upozorio Dragan Primorac u prošloj emisiji, dok u Vladi predmnijevaju da je očito možda došlo do urušavanja tunela kojeg Milanović kopa do Moskve. Što je točno po srijedi ne znamo, ali znamo koja je mjerna jedinica za klizište.