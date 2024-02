HRejting / Za kriminal neodlučni: Evo kako stoje stranke na kladionicama. Svi se naravno žale na suđenje

Kolega Borna Sor iz sportske redakcije pokazao nam je kakvo je trenutno stanje na političkoj ljestvici - tko vodi, a tko gubi, koliko postotnih poena trenutno imaju favoriti a tko drži fenjer , kako sportski novinari popularno kažu za začelje tablice. "Prvenstvo se zahuktava, i kako stvari stoje, čeka nas napeto proljeće,bit će borba do zadnjega kola. Borba na vrhu ljestvice najviše zanima ljude, na prvom mjestu prema istraživanju HRejtinga je HDZ s 25,2 boda, dok im za vratom puše tim neodlučni, od 17,7 bodova. Ako uzmemo da je mogućnost greške do 3,53 posto, tim neodlučni bi se mogao već u sljedećem derbiju približiti na manje od 1 bod. Neodlučni su i dalje najveća opozicijska snaga, imaju jak program, odlične kadrove, dugu klupu, vjernu glasačku mašineriju, i puno manje koruptivnih afera, jer ipak su oni za kriminal - neodlučni, kako kažu analitičari, neodlučni su dark horse prvenstva Nakon njih dolaze SDP, Most, Možemo i DP, da zaključimo prvi dio tablice, tu se još sve može dogoditi, jako se svi žale na suđenje, Sudački previdi, spominje se sudačka korupcija", rekao je Sor. Kako izgleda začelje tablice, pogledajte u videu.