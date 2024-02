rodna ravnopravnost sve komplicira / Woke vojni rok: Naživo iz pakračke vojarne “Brigadirka Jadranka Kosor”. S nama je stručnjak Borna. Tri puta je uspio izbjeći vojni rok

Kako smo sad postali rodno osviješteni dosta će tu biti pitanja tko je taj koji je obvezan služiti vojsku? Mislim, znamo tko nije, ali sad pitamo tko je. Je li to samo muškarac koji se rodio kao muškarac? Ili to može biti i žena koja se osjeća kao muškarac, ali to može biti muškarac koji se rodio kao muškarac, ali će umrijeti kao žena. Odgovore na ta pitanja zna naš najveći živući stručnjak za vojna pitanja koji je čak tri puta uspio izbjeći služenje vojnog roka Borna Sor koji se javlja iz Pakraca i iz vojarne počasna brigadirka Jadranka Kosor