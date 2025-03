ZAGREB VOLIM TE / Što spaja logo Zagreba i Severinin pornić? Autor kod Šprajca odabrao najbolji logo koji ismijava njegov

Društvene mreže su se užarile i podijelile kao malo kad dosad, raskidaju se prijateljstva, raspadaju brakovi, Možemovci su oduševljeni s ovakvim rješenjem, to je moderno suvremeno, otvoreno, ali ok, da je gradska vlasti odlučila da je logo Zagreba prazan krug oni bi isto bili oduševljeni. Antimožemovci su naravno zgroženi - da je šuplje, nepismeno, bez veze, ali ok oni bi bili zgroženi svime što nema kulu, mjesec polumjesec, i po mogućnosti neku životinju koja trčkara po grbu, jer kako kažu “svetinje se ne diraju”. Ako ništa drugo, novi logo grada Zagreba oslobodio je kreativni duh naših ljudi pa su internet zasuli memeovi koji se sprdaju na račun odabranog loga. Netko je već rekao da je autor ovog loga napravio za dizajn isto ono što i Severinin pornić za internet. Koliko je to kompliment, a koliko nije pitali smo autora pobjedničkog loga Borisa Maleševića kojeg smo ugostili u emisiji