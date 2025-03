TUTNJAVA IZ SRBIJE ŠIRI SE REGIJOM / Što će biti srpsko glavno nacionalno jelo umjesto Karađorđeve šnicle? Dinstana vučetina

Solidarnost, solidarnost je pokrenula Srbiju, da se spasi ono što se još spasiti da, da se otvori budućnost za one za koje još ima nade. I zato je to što se događa u Srbiji bitno i za nas, jer to što tutnji u Srbiji tutnji u svijetu svuda oko nas. Samo negdje manje a negdje više glasno. Tih dana dok su tutnjali prosvjedi u Srbiji, tutnjali su i u Budimpešti i Bukureštu a jučer je zakuhalo i u Istanbulu. Da, istina je da se taj osjećaj iskorištenosti i besperspektivnosti može iskazati na različite načine.

Nekad će se manifestirati kroz solidarnost sa studentskim pokretom, borbu za osnovna građanska prava i pravdu, nekad će svoje utočište naći u radikalno desnim strankama kao u Njemačkoj ili konzervativnim aktivističkim pokretima kao u Americi. Negdje je okidač diktatorska demokracija, korupcija i kriminal, negdje su imigranti, negdje je to recesija i ekonomska kriza ali uvijek i svugdje se nezadovoljstvo naroda pokušava zataškati s temom nacionalne ugroze pa se onda događa da obiteljski nasilnici kako bi odvratili pažnju iz svog dvorišta upadaju u tuđa dvorišta i tuku tuđe žene.

A aktualni razvoj događaja, zveckanje oružjem i vojnim paktovima na sve strane baš takvima najviše ide na ruku. Koji su svoju političku moć umrežili s korupcijom i kriminalom i ozbiljno raspizdili narod. Ali ne samo u Srbiji.