'Ture me nije lagao' / Šprajcova istina o Turudiću: 'Sjedio ni metar od mene, gledao me u oči i lagao. Ma ne vjerujem u to'

Ček, ček jel ovo sad neka zafrkancija ili je to stvarno tako bilo ? Da je to ta večer? Da je baš te večeri nakon što je sjedio u autu s Mamićem Ture došao na RTL i sjedio ovdje u studiju sa mnom? I da mi je sat vremena nakon što se vidio s Mamićem rekao da se s njim nije vidio mjesecima? Da je sjedio tu ni metar od mene, gledao me u oči i lagao ? Ne vjerujem. Ne vjerujem. Pa što bi meni lagao, pobogu.Ajde što je lagao saborskom odboru za ovo i ono, Benčićki, Grmoji i ostalima, ajde što je lagao Aci Stankoviću, al što bi meni lagao? Što bi meni smetalo što je on bio s Mamićem. I što bi meni smetalo što se Mamić druži sa sucem Turudićem. Pa da se Mamić nije družio sa sucima ne bi Dinamo nikad bio prvak. Osim toga nije ga Mamić te večeri u gepeku vozio pa ajde čovjeku bi možda bilo malo neugodno reći da su ga u gepeku vozali, pogotovo ovako javno na televiziji. To razumijem, ima ljudi koji su se vozili u gepeku oko stadiona i fakat o tome nikad nisu govorili. Ali Ture se s Mamićem vozio ko gospodin čovjek. I još u pratnji dvojice agenata SOE. Dobro za njih nije znao al nema veze.