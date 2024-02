'to tako počne' / Šprajc u Stanju nacije ukazao na apsurdnu situaciju na Dori: 'Pa gdje je ta suverenost?'

Ali mnogo više od izbora za Hrvatski sabor, Hrvate zanima izbor za pjesmu Eurovizije. O tome govore i rezultati izlaznosti. Na parlamentarne izbore izlazi oko 45 posto birača a na Eurosong izlazi više od 100 posto gledatelja. To je potpuno razumljivo jer državu može voditi svaka budala a na Eurosong isto može svaka budala ali bar mora znati pjevati. I kako smo prognozirali u prošloj emisiji Hrvatska je sve bliže i bliže da pobijedi na Eurosongu a da uopće nema pjesmu. Prije sedam dana bili smo na kladionicama sedmi, što je do tada bio najbolji hrvatski rezultat svih vremena, ali sad smo već skočili na treće mjesto! Da, da većina zemlja je već odabrala svoju pjesmu a mi još ni pjesmu nemamo a već smo treći! Za tako visoko mjesto na kladionicama po svemu sudeći je najzaslužnija ŽaŽa koja je odustala od natjecanja pa je na njezino mjesto upao Baby Lasagna koji je preko noći postao favorit s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim" o mladiću koji iz svog sela odlazi u bijeli svijet. Šmrk! Dakle riječ je o pjesmi koja nam je svima poznata, osobito onima koji su otišli. A nekidan je za nju izašao i spot. Obzirom da u Europi hrvatskom žiriju više ne vjeruju o hrvatskom predstavniku na Euroviziji, u nedjelju na Dori odlučivat će žiri kojeg između ostalih čine i članovi iz Italije, Njemačke, Ukrajine i Islanda. Dakle da još jednom ponovimo, o hrvatskom predstavniku na pjesmi Eurovizije odlučivat će žiri iz Njemačke, Islanda, Italije i Ukrajine. Inače na kladionicama ispred nas vode upravo Italija i Ukrajina, tako da ovdje nema govora o sukobu interesa. I onda se ovi iz oporbe zgražaju što je Turudić rekao da nam Europsko tužiteljstvo u hrvatskoj možda nije trebalo. Ali evo, to tako počne. Prvo ti ovi iz Bruxellesa počnu hapsiti ministre, pa upadat na fakultete i kopat po ladicama Nine Obuljen Koržinek a sad nam evo već biraju i tko će nas zastupat na Eurosongu. Pa gdje je ta suverenost? Tako da bi se lako moglo dogoditi da nam umjesto Baby Lasagne za hrvatsku predstavnicu izaberu Nedu Ukraden. A kad smo već kod Nede Ukraden recimo i to da su se Srbi na društvenim mrežama oštro pobunili jer smatraju da su Španjolci ove godine ukrali pjesmu s kojom je 2020. Neda Ukraden htjela nastupiti na Eurosongu. Riječ je o pjesmi "Bomba" koju po Srbima Španjolski duo Nebulossa sad izvodi pod imenom Zorra. Tj u slobodnom prijevodu - Kučka. Jel jesu ili nisu ukrali Nedu Ukraden evo najbolje sami procijenite. Malo Bombe Nede Ukraden i malo Kučke Nebulose.