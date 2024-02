'HLADAN TUŠ' / Šprajc smotao joint u studiju, šokirala ga Sandra Benčić: 'Pa kakva je to ljevičarka bokte?'

Vijest tjedna je svakako snimka Sandre Benčić kako uoči svog govora na Markovom trgu mota joint. Bar se tako pričinilo nekim portalima i saborskim zastupnicima HDZ-a. Snimka je u kratkom roku prikupila na stotine lajkova i komentara činilo se da je lijevo liberalna oporba konačno dobila lidericu koja će biti dostojna mjesta premijerke i koja će Hrvatskoj konačno donijeti tako potrebne promjene. I taman kad eto čovjek pomisli kako je Hrvatska konačno dobila pravu lijevo liberalnu zvijezdu, neku hrvatsku Janis Joplin koja izlazi na binu nakon smotanog jointa i napušena osvaja srca masa - hladan tuš. Dakle to je bio duhan?? Ništa joint, ništa marihuana, ništa trava, nego običan duhan? Pa kakva je to ljevičarka bokte, kakva je to Jenis Joplin, Rosa Luxemburg, koja nikad nije zapalila ništa jače od škije. I ne samo to, za Sandru Benčić je trava, vutra, marica, u kategoriji droge! Dakle za našu lijevo liberalnu prvakinju, buduću premijerku, marihuana je droga! Znači svi oni njezini lijevo liberalni birači koji tu i tamo povuku koji dim iz jointa su drogeraši. Maltene u kategoriji narkomana. Odmah da ih se privede na liječenje! A tek onda na izbore. Pa ne mogu tako drogirani glasati. Tko zna koga bi tako napušeni mogli zaokružiti, HDZ valjda. Jer to samo napušen moš birat. To misli Benčić, ne ja. Ja ni napušen to nikad ne bih birao.