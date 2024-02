NAŽIVO SA ZLATNOG STUDIJA / Šprajc se raspričao sa samim sobom: 'Goreg od mene nema, tako da ja ne mogu izgubiti'

Već ste čuli brat bratu jedno 1877 puta kako je ovo Super Izborna godina jer nas čekaju i Europski izbori, i parlamentarni izbori i predsjednički izbori ali nitko vam još nije rekao koji su najvažniji izbori ove godine. A to je izbor za Zlatni studio! Odluka o pobjedniku ovih izbora trebala bi pasti večeras, kada bi izborna komisija trebala objaviti imena dobitnika po pojedinim kategorijama, jedan od kandidata je i naš kolega Zoran Šprajc, pa idemo sad naživo u studio Anton Marti Hrvatske radiotelevizije odakle će nam se javiti kolega Šprajc. A: Zorane, čujemo li se, dobra ti večer, znaju li se već pobjednici? B: Zorane čujemo se, dobra večer i tebi i tvojim gledateljima, pobjednici se još ne znaju, neki su rezultati prilično tijesni pa se čekaju glasovi pomoraca ali Zorane htio bih reći da ovdje nije toliko važno pobijediti koliko je važno ne izgubiti. Jer svi misle da su bolji od onih drugih i onda je stvarno teško kad izgubiš od gorih od sebe. A: Dobro Zorane ali i ti si nominiran u kategoriji za najboljeg tv voditelja, pa valjda se ipak malo nadaš pobjedi? B: Pa, goreg od mene nema, tako da ja ne mogu izgubiti a kako rekoh to je najvažnije. Meni je zapravo najveća nagrada što sam uopće ovdje i što se mogu družiti sa ostalim celebritijima a ne da recimo sad moram biti u studiju i voditi emisiju. A: Da, dobro to mogu razumjeti, a kako je Zorane protekla sama svečanost je li bilo nekih zanimljivih trenutaka? B: Pa Zorane ništa što bi posebno trebalo izdvojiti ali ajde ako već pitaš, evo recimo bilo je zanimljivo kad je Petar Grašo ustao iz publike, došao na pozornicu i opalio šamar Mirku Fodoru koji je vodio dodjelu nagrada. Znate svi već kako Mirko ima malo ruban smisao za humor pa se tako našalio nešto na račun Grašine žene što se Graši nije svidjelo pa mu je prišao i opalio tresku. Ali nakon toga Grašo se mirno vratio na mjesto, a Fodor je nastavio voditi program kao da se ništa nije dogodilo. I mi ostali smo se pravili kao da se ništa nije dogodilo tako da eto takorekuć kao da se ništa nije ni dogodilo. A: Dobro ali čuo sam da je intervenirala i policija, je l to bilo zbog Graše? B: Ne, ne što bi policija dolazila zbog Graše, pa Grašo ne bi ni mrava zgazio, nego je Andrija Jarak, onako kako je malo poveći, nagazio nekome na žulj. Tj. nagazio je na žulj Nikolini Pišek koja nije razgazila nove štikle, jer za Zlatni studio moraju biti nove štikle, jel. E a onda je Nikolina vrisnula ko neka žena bokte, da nam se svima krv u žilama sledila, pa je onda došla policija i odvela Nikolinu da nam ne kvari dalje zabavu. Tako da je sad sve ok pa idemo na miru jest, pit i slaviti. A: Ajde, nek se bar netko večeras zabavlja kad već mi moramo raditi. B. Pa da ste bili pametni mogli ste snimiti emisiju pa se večeras sa mnom zabavljati. A: E sad nam to kažeš jebga.