'ODMAH TI SRCE ZATITRA' / Šprajc razotkrio pravo značenje poreza na nekretnine: 'To je gruba riječ'

Nije to porez na nekretnine, porez je gruba riječ, nego doprinos domovini. Kako to odmah bolje zvuči, onako plemenito, domoljubno, nježno. Odmah ti srce zatitra kad čuješ da treba platiti doprinos domovini a ne tamo neki namet, ili nedajbože danak. Ne, ne kad čuješ da je to doprinos domovini odmah ti himna u glavi zasvira, suze radosnice poteku, kad ideš u poreznu upravu najradije bi se zastavom ogrnuo koliko ti je lijepo domovini dati doprinos. Tako to valjda izgleda u glavi g. Primorca ali izgleda da on porez tj. pardon doprinos domovini rijetko plaća. Jer da ga plaća onda bi znao da građani doprinos domovini daju i kad kupuju - gaće. Doprinos domovini na gaće je 25 posto. Doprinos domovini na plaće je između 20 i 30 posto. Tako da od plaće taman ostane za gaće. Građani poseban doprinos domovini daju i po litri goriva, po gutljaju kave ili rakije... Doprinos domovini plaća se i Hrvatskim šumama, vodama, rijekama i jezerima, turističkim zajednicama, doprinos domovini plaćamo i gradovima, općinama, županijama. Naša su domovinska srca već toliko razgaljena od plaćanja doprinosa domovini da su mnogi potražili drugu domovinu.